LIVE TMW - Inter, Spalletti: "CR7? La Juve ha pure Chiellini. Dipende da noi

All'Olimpico si è visto ancora qualcosa di diverso nelle scelte con centrocampisti più leggeri: riproporrà l'idea più avanti? - "Cerchi di aggiungere possesso e qualità nella circolazione della palla. Ci metti tutto quello che è possibile per raggiungere la vittoria. A Roma abbiamo giocato nel modo giusto nonostante siano mancati i tre punti"

Marotta è stato criticato senza neppure un annuncio ufficiale... - "Tempo fa ascoltai una frase a Inter Campus: 'Siamo fratelli del mondo' che sta nell'Atto Costitutivo nerazzurro. Marotta è uno di quelli che è già proiettato nella sua nuova esperienza. Sa guardare in maniera profonda"

Dove e come la sua squadra può mettere in difficoltà la Juventus? - "Con la continuità, la pressione costante, rimanendo blocco squadra che toglie spazi, possiamo creare loro qualche problema. Loro sanno cambiare a partita in corso, mostrano qualità e fantasia, fanno la differenza come gruppo. Lo dice anche Allegri, in questo c'è tutta la sua gestione. Dobbiamo però tenere sotto controllo gli specchietti retrovisori"

L'Inter come si prepara a una partita di questo livello? - "Vogliamo viaggiare forte e provare a fare risultato contro chiunque. I bianconeri hanno forza e mentalità dentro i calciatori. Avevo dimenticato Pjanic che può mettere in moto il meccanismo della squadra. Dovremo essere bravi a non limitare la Juventus in primis, ma pensare piuttosto a come giocare bene questa partita. Ci sta che dobbiamo fare dei passi avanti, ma non è così evidente come in passato"

Come si ferma Cristiano Ronaldo? - "Non c'è solo lui nella Juventus. C'è anche GG3, Chiellini che è un giocatore fenomenale. Basta vedere quanto ha determinato nei cinque minuti finali contro la SPAL. Lui è il reparto, lo fa da solo, ha una mentalità, una forza e una professionalità uniche. Diventa fondamentale il collettivo. Il collettivo ti salva perché quando dipendi dal singolo, quando questo manca, poi come si fa?"

Le fa effetto sapere che l'Italia non juventina tifa Inter? - "No, non mi fa effetto e non ci dà nessun vantaggio. Mi basta il desiderio dei miei tifosi. Saremo imbottiti dai loro sentimenti, li porteremo sotto la maglia"

Come stanno Nainggolan e Dalbert? - "Rimangono fuori, non ce la fanno a recuperare per domani. Hanno bisogno di tempo"

La Juve è diventata ancora più irraggiungibile? - "Tutti gli anni prova a inglobare calciatori che possano fare ancor di più la differenza. Tre anni fa a Roma, dopo quei sei mesi, vennero a prenderci Pjanic: il più forte con De Rossi nella costruzione. L'anno scorso, uno dei terzini più forti del campionato che è Cancelo, vennero a strapparcelo. Fecero lo stesso con Higuain e oggi hanno preso un campione di primissimo livello che è Cristiano. Un portatore sano di mentalità che non ha eguali. Noi abbiamo fatto il nostro percorso, siamo cresciuti, sappiamo che facciamo bene tutti possono soffrire"

Le grandi squadre in passato hanno perso scudetti, perché oggi esiste questa resa preventiva alla Juve? - "Per quanto mi riguarda non è mai finita fino a che non ci riprovi. C'è una distanza importante in classifica e diventa difficile acchiapparli. Brutta notizia. Ma c'è anche l'Inter che domani può ridurla questa distanza. Partiamo da qui".

Quanto è importante questo mese nella crescita del gruppo? - "Io guardo alla stagione intera, serve fare un passo alla volta, il primo fatto in modo corretto ne genera un altro altrettanto corretto. Così possiamo dare la giusta collocazione all'Inter. Dobbiamo essere convinti che chi ci sta davanti, non deve indurci a fare un percorso differente"

C'è più curiosità di scoprire il vostro livello o più certezze di poter battere la Juve? - "Mi porto dietro le certezze perché so che stiamo crescendo, ci stiamo completando nell'atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto buone gare, manca qualche attenzione, ma restiamo un'ottima squadra nei uomini e nel comportamento"

A Inter TV - "Tutte le partite ci danno notizie per lavorare. E' successo quindi anche a Roma. La squadra deve essere orgogliosa, se mettiamo da parte qualche disattenzione possiamo anche arrivare a rasentare la perfezione. La Juve? Non sempre vincono dominando, sanno sfruttare anche gli episodi, sono forti mentalmente e possono contare su un leader, almeno, per reparto. Ora ci aspettano tante partite dure che vanno affrontate con la voglia e la determinazione di voler portare a casa ogni volta un piccolo premio"

