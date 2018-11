LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Non c'è gara più difficile. Messi? Il migliore"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Miglior difesa d'Europa la vostra: la inorgoglisce? - "Più di quei quattro punti che mancano. Ci sono squadre forti e costruite in maniera corretta. Più avanti chi è partito a rilento tornerà a farci compagnia nella parte alta della classifica. Il campionato è migliorato per competitività, ma sono sempre i contesti che fanno la differenza".

Si aspetta di passare il turno? - "Anche se vogliamo stimolarci, non vogliamo essere presuntuosi. La qualificazione va ancora guadagnata, ci aspettano partite difficilissime. Dopo il sorteggio avevamo detto che il conto dei risultati passati lo avevamo pagato tutto, guardando alle nostre avversarie. Saremmo felici di passare anche da secondi"

E' ripetible il 4-3-3? - "Nainggolan, che va valutato bene, permette anche questo modulo perché è un giocatore completo. Lo valuteremo fino a domani. Lui è partito da mediano: quando l'ho spostato più avanti si sono scomodate le penne più appuntite del giornalismo sportivo italiano. Poi con la gomma cancella di qua e di là... Radja ha forza, impeto per non darti tempo di non ragionare e costruire comodo il tuo gioco"

Cosa si aspetta di vedere che ancora la sua squadra non ha raggiunto? - "Di invertire lo sviluppo di una partita. A loro non piace quando la palla ce l'hanno gli altri. Si comportanto quindi da squadra. Ecco perché i tempi dovranno essere corti, giocando con personalità e qualità. Sarà difficile giocare spazi ampi, non esiste il largo in questo calcio. Non si può paragonare a ciò che vedevamo tempo fa. Dobbiamo vedere prima con la testa che con gli occhi".

Ultimamente ha detto che se tutti preparassero le gare come Valverde perderebbero 18-0: è una critica? - "Non può esserla. Intendevo che il Barca può uscire in campo all'ultimo istante e comunque fare la miglior prestazione di sempre. Non critico nessuno, ci mancherebbe, figuriamoci i blaugrana. Il concetto era chiaro. Noi vogliamo camminare su quella strada che porta a essere come loro. Sono un esempio non sono per il calcio"

Si può davvero sfruttare il contropiede? - "Secondo me no. Il calcio è sempre uguale. Quando si cerca di accomunare gli elementi te ne accorgi. Devi avere un'idea, la prepari in allenamento, poi la metti in pratica allo stesso modo di sempre. E' così. Siamo partiti poco più di un anno fa e siamo sulla giusta strada. Non è come premere l'interruttore, il modo di parlare e lavorare ha un valore. Ognuno ha un ruolo che però mette in pratica con professionalità, a modo proprio. Il calcio è la stessa cosa. Palla uguale per tutti, numero giocatori lo stesso. Più distanti si sta dall'area, meglio è".

Messi c'è: cosa cambierà? - "Lui mette la ciliegina sopra, ma resta sempre il Barcellona. Messi è la maglietta che tutti i bambini chiedono ogni giorno. Significa che è il migliore. Tutti giocano a due tocchi, lui a quattro ma solo per aspettare gli altri, certamente più lenti di lui. Affrontiamo comunque e in ogni caso uno dei club più forti al mondo"

Quanta fiducia vi danno le ultime vittorie in vista di domani? - "Abbiamo sempre detto di potercela giocare contro tutti e siamo ancora quelli. E' l'occasione per dimostrarlo. Quando si parla di Barcellona, si parla anche del livello massimo di difficoltà del calcio"

