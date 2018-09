LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Non facciamo gol. Responsabilità anche mie"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Come preparerà adesso la squadra in vista dei tanti impegni di alto livello? - "In alcuni momenti sembra che la squadra voglia alzare l'asticella, salvo poi innervosirsi quando le cose non riescono. Abbiamo costruito, lo ripeto, ma non si riesce a buttarla presto. Andremo ad analizzare e a raspare meglio tutto ciò che merita d'essere ripreso. Non siamo arroganti, ma dobbiamo miglioare tutti. Io per primo"

Perché la squadra non fa gol? - "La rosa è coperta davanti, non è un problema di numero. Abbiamo attaccanti di qualità, presi con cognizione di causa. E' chiaro che se non si spinge al cento per cento, nella testa e nei muscoli, non si riesce a segnare e di conseguenza a vincere le partite"

Non è la prima volta che il VAR non interviene quando in campo c'è l'Inter... - "Non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Se mi viene a chiedere il motivo el perché non si è dato, beh, non lo so. Devo far migliorare la squadra. Se non ci riesco vuol dire che non avrò fatto bene il mio lavoro. Ho una squadra forte e credo che le scelte fatte siano state corrette. Abbiamo buttato qualche pallone dentro ma spesso abbassiamo il lato emotivo della tensione e della cattiveria agonistica. Vorrà dire che ho delle responsabilità"

Come stanno Vrsaljko e D'Ambrosio? - "Il primo non ci sarà neppure martedì. D'Ambrosio potrebbe anche non recuperare per la botta subita. "

Qualche episodio discutibile, però quattro punti in quattro gare non se li aspettava nemmeno lei... - "Pochi punti, vero, per le difficoltà delle partite incontrate. Bisogna reagire e rimanere più fermi, solidi con la testa. La squadra non ha fatto malissimo eccetto gli ultimi venti minuti quando abbiamo preso gol. Poi ci siamo spezzati. Non gestivamo più il possesso palla e così è arrivata una sconfitta dolorosa. Non abbiamo proposto tantissimo, ma siamo stati martellanti. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare meglio gli episodi sporchi"

17.15 - Secondo ko stagionale per l'Inter che a San Siro non riesce più a vincere. Dimarco, nel finale di partita, stende i nerazzurri che hanno creato molto senza però riuscire a concretizzare. A breve il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa di San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti. Segui il LIVE su TuttoMercatoWeb.com