LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Proveremo a vincerle tutte. Noi un po' leziosi"

Felice di essere andato regolarmente in panchina? - "E' stato giusto il ripensamento. Sono stati corretti. Ci tenevo anche perché era la mia 450^ panchina. Hanno pensato: intanto lo butto fuori e poi valutiamo cos'è successo realmente. Sono contento quindi che sia stata cambiata la decisione. Mi ha permesso di affrontare una squadra che amo alla follia"

L'Inter finalmente non si scioglie più... - "Conosciamo la nostra storia e sappiamo quale deve essere il nostro viaggio. Faremo il nostro campionato,un campionato importante magari con qualche sconfitta. Troveremo quadre come la Fiorentina che ci metteranno in difficoltà. Quello che deve fare l'Inter è in ogni caso vincere le partite. Ed è quello che proveremo sempre a fare fino in fondo"

Quando la condizione crescerà si potrà abbassare Nainggolan? - "Giochiamo spesso e per questo ci sono tre o quattro giocatori che non possono non giocare sempre. Bisogna ruotare con l'obiettivo comunque di vincere. Bisogna valutare di volta in volta. D'Ambrosio per esempio prima o poi va fatto rifiatare. Farò i cambi che in quel momento mi sembrerà opportuno fare. Keita l'anno scorso non giocava con continuità, Lautaro rientra da un lungo infortunio"

Manca ancora la determinazione nel conquistarsi più calci di punizione... - "Vado a documentarmi. Perdendo questa qualità nel possesso palla ci può stare che succeda"

Altra vittoria importante: ha detto che se non vince andrà via? - "Noi vinciamo 2-1 giocando una buona gara, pur perdendo troppi palloni. Abbiamo però creato tante occasioni, mancando nella gestione, a discapito della lucidità. Si è avuto le stesse occasioni create dalla Fiorentina. Il fatto di andare in area in modo minaccioso è una cosa buona. Avremmo potuto prendere subito gol e in questo loro sono stati sfortunati. Recrimino qualche giocata leziosa, ma oggi non posso dire ai miei che non hanno meritato la vittoria"

