LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Quarto posto o rimorso eterno. Sabatini? Samurai"

17.18 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Come sta la squadra mentalmente? - "Domani giocheremo in casa nostra e faremo vedere quanto è tale. Se si gioca nell'Inter domani sera, il fatto di giocare a San Siro deve essere un vantaggio. Lo specchio ti ridà quello che ci metti davanti. Se vuoi andarci, devi mettere in conto questo"

Un pensiero su Mondonico? - "Era una persona squisita, molto diretta e sintetica. Riusciva a mandare messaggi veloci. Ha fatto molto bene con squadre normali lanciando giovani interessantissimi. Mi accodo a tutti coloro i quali sono vicini al dolore della famiglia"

Si è parlato di giocatori dell'Inter seguiti con molta attenzione: può fare qualche nome? - "Uno è Kondogbia che sta facendo molto bene. Se non esercitano il diritto... dipende da loro. Nagatomo e Joao Mario hanno giocato gare molto interessanti. Gabigol fa gol e si diceva non fosse in grado"

Rafinha sembra rinato... - "Ha mostrato diversi segnali positivi. Quando gli ho chiesto se gli piacesse l'Inter, ha risposto sì senza pensarci. Così come gli piace Milano. Ormai lo conosco bene"

Come giudica comunque l'abbandono di Sabatini? - "Ha risposto lui prima di noi. Ha ben spiegato i suoi motivi e io non voglio entrare in quello che è una riunione fatta individualmente fatta tra la proprietà e lui. Seduti attorno al tavolo avranno avuto modo di chiarire tutto. Non spetta a me parlare. L'Inter si è impoverita? A me Milano e l'Inter piacciono molto. Vengo a lavorare volentieri. Se non raggiungeremo questo obiettivo, ce lo porteremo dietro solo per sempre. In futuro potrà dare molto fastidio. Con Walter manterrò sempre un ottimo rapporto. Gli anni di contratto sono belli solo quando si raggiungono cifre e risultati. "

Il vostro mercato sarà improntato anche a chi è già da Appiano: si aspetta di ripartire da Cancelo e Rafinha? - "Stiamo già facendo queste valutazioni. Bisogna sempre porsi in una certa maniera anche considerando le performance. Può darsi non abbia qualità quel calciatore, ma può darsi che si è sbagliati noi. Li valuteremo tutti. Ci sono particolari che piacciono. Mancano ancora un po' di partite, per cui mettiamo in conto tutto"

Se la prossima estate proponessero un rinnovo più lungo del biennale che farebbe? - "I contratti servono solo a fare clamore perché possono essere disfatti da un momento all'altro. Io non voglio mai mettere in difficoltà il club. Serve ritmo e intesa. Non ci sono problemi, sono già troppo comodo"

Si parla già del suo rinnovo? Accetterebbe anche in caso di confermata austerity? - "Sono già venuti i direttori e io sarò l'allenatore dell'Inter anche l'anno prossimo"

Ha trovato un certo equilibrio: verrà confermata la stessa formazione? - "Guardiamo solo alla vittoria di domani. Sarà un match difficile. Un conto è volere assolutamente una cosa, un altro è aspettare che la vita faccia il suo gioco senza andare a determinarla con forza. Dentro questo sport serve rabbia e carattere. O ci si nasce con queste caratteristiche oppure le si acquisiscono per forza di cose. Se vogliamo davvero questo obiettivo, possiamo riuscirci"

La champions è l'obiettivo: c'è maggiore pressione? - "Devo riuscire a tirare il massimo dai ragazzi. Attraverso questo dobbiamo raggiungere la posizione più importante. Mi chiedo se stiamo prendendo abbastanza di ciò che abbiamo a disposizione e secondo me c'è ancora della possibilità. Non so come andrà a finire. Devo capire come rimettermi in pari. Questa squadra ha mostrato potenziale e qualità. E' venuto a trovarci Ligabue. Dice gli anni passano per non ripassare più. E' un po' come i campionati. Questo è l'obiettivo. Anche per fare contenti i 60mila che domani popoleranno lo stadio. Una soddisfazione che sovrasta i problemi"

Cosa pensa delle dimissioni di Sabatini? - "Hanno fatto rumore visto il suo valore umano e professionale. Mi è dispiaciuto molto. Lascia ma nell'Inter resta gente che crede nella squadra e che è pronta a dare tutto. Vale per tutti. Vale per me. Sabatini è un samurai del calcio, affettivamente parlando. Riesce a incidere nelle battaglie, quando lo incontrerò gli dirò ciò che penso. L'ho solo sentito al telefono e vorrei salutarlo presto"

È piu importante quasi la gara di domani che il derby? - "Sì, serve una vittoria per prepararsi bene al partita contro il Milan. Il miglior allenamento è questo per farsi trovare davvero pronti. Non ho mai messo alla prova i miei calciatori, ma ora che ci penso lo farò spesso. Sono abituato a fare una cosa per volta. Ci tengo poi a fare i complimenti a Vecchi per la vittoria nel trofeo di Viareggio. Glieli farei diverse volte. È riuscito a vincere un torneo difficilissimo battendo uno dei migliori settori giovanili (Fiorentina, ndr) e senza molti titolari. Ha quindi fatto esordire tanti giovani, tra cui anche Vergani".

16.52 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

16.15 - Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. L'Inter, reduce da tre risultati positivi (due vittorie e un pari senza subire gol), attende il Verona a San Siro. Tra poco, dalla sala stampa del Suning Training Centre, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti presenterà la sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com