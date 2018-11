LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Se vinci poi scateni invidia e cattiveria. In Italia è così"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.23 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Vecino fuori per problemi fisici? - "No, per scelta dell'allenatore. Era ammonito..."

La verità sta nelle fatiche post Champions? - "Loro sono andati più forte di noi certamente non bravi a fare bene nè una fase nè l'altra. Dopo aver pareggiato nel secondo tempo è chiaro che vai a mordere, ma se perdi palla e sul terzino che parte in contropiede non va l'attaccante, questo poi ha campo fino alla nostra area. Atalanta brava a palleggiare. Mi fa arrabbiare che di angoli ne abbiamo avuti quasi quanto loro, ma non siamo riusciti a giocarne bene neppure uno"

In allenamento che risposte le avevano dato i giocatori? - "Le facce sono sempre uguali, sappiamo qual'è il motivo di allenarsi e preparare certe partite. Oggi abbiamo cambiato tre o quattro elementi. Forse dovevo togliere qualcuno che all'inizio stava facendo male, ma col senno di poi... Indietro non si torna, ho guardato le cose da diversi punti di vista in allenamento, oggi è andata così"

Ieri in conferenza aveva quasi previsto tutto... - "Veniamo da un periodo tosto e questa squadra spesso non riesce a dare continuità. Dopo diverse vittorie capita a tutti di credere che poi quelle seguenti arrivano da sole. Si scatenano le invidie e cattiverie quando vinci, in Italia funziona così. Dobbiamo ora riparlarne di questa partita, metterci mano su quelli che sono stati i comportamenti mostrati sul campo"

Aveva detto che Gasperini fa bene al calcio: oggi cos'è successo alla sua squadra? - "Nell'ultimo periodo avevamo fatto cose buone, oggi meno anche grazie all'Atalanta. Non ci siamo fatti trovare pronti. La differenza doveva essere più sottile all'inizio dove abbiamo fatto molto male, poi nella ripresa abbiamo riportato la gara dalla nostra senza riuscire a mantenere quel piccolo vantaggio. Sono stati commessi troppi errori di impostazione"

15.11 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

14.50 - Terza sconfitta stagionale in Serie A per l'Inter che dopo il ko casalingo contro il Parma aveva sempre trovato almeno un punto. A breve il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, analizzerà il post gara nella sala stampa dell'Atleti Azzurri d'Italia. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com