LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Siamo ripartiti dopo il Benevento e risiamo squadra"

L'Inter mette la quinta. La formazione nerazzurra ha travolto la Sampdoria dando un segnale importante nella lotta per la Champions League. Fra pochi minuti il tecnico Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La gara di oggi.

“Si è preso un po’ di confidenza con la partita poi la squadra ha alzato il ritmo in base a quando fatto nei primi venti minuti. Ho visto molta qualità di interpretazione nonostante poi la Samp facesse le cose fatte bene perchè quando giochi contro una squadra così se sbagli nel capire qual è il momento tutto è più difficile”.

Troppa qualità tutta insieme?

“Non è cambiato niente in sette giorni. Dopo il Benevento si era detto che ho visto un cambiamento evidente e l’ho dichiarato sia ai giocatori che a voi e ora si sta facendo meglio soprattutto sotto l’aspetto del carattere che è la prima cosa dove si va a nutrire la qualità tecnica”.

Gagliardini?

“Gagliardini ha giocato diverse partite come Brozovic. Rafinha ha un po’ di qualità differenti. Lui ce l’ha questa rapidità nel possesso palla per uscire da un centrocampo folto come quello della Samp”.

La prossima gara?

"Io mi sento tranquillo in tutto. Ve l'ho detto che ero tranquillo e che avevo visto la squadra sterzare. Siamo ripartiti e risiamo squadra, si può giocare contro qualsiasi avversario".

La svolta si è vista con il Benevento?

"Sì, bella evidente e lì davanti".

In cosa?

"L'ho vista ma poi c'è un'analisi nel vedere l'allenamento, dettagli che io ho a disposizione".