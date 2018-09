LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Vittoria che dà respiro. Lautaro eccezionale"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.23 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Nainggolan deve ancora recuperare la condizione? - "Quando riparte e sembra che sia finito, rifà uno strappo di cento metri. Io lo conosco Radja, nell'uno contro uno passa facendosi largo se vuole, ma per adesso lo fa poco. Dà bellissime palle, recupera splendide palle, crescerà sicuramente"

Riuscirà sempre a gestire la rosa? - "Quello che ha giocato oggi sa che nella successiva non potrà produrre lo stesso se non avesse appunto giocato in precedenza. Dovremmo lavorare in primo luogo con la testa"

La Juve resta di un altro pianeta? - "L'ho sempre detto dall'inizio. Creano un'abitudine, hanno ricambi importanti, modificano gli uomini ma restano competitivi. Possono godere di uno spessore e una auto convinzione palese. Le hanno passate tutte per rimanere sempre ad alti livelli. Noi vogliamo creare un'appartenenza. C'è un sentimento che circonda la squadra troppo forte nel mondo e noi non pensiamo ad altro se non portare l'Inter in alto. Voglio raccontare un giorno di aver ridato forza e amore a questo ambiente"

In passato c'erano problemi di natura psicologica? - "Nell'Inter è sempre e solo una questione mentale. Conta l'importanta della nostra missione, di riportare il club dentro una classifica nobile"

Il modulo sicuro quindi è questo? - "Se non si ha una difesa forte come stasera gli altri prima o poi un buco lo trovano. Noi dobbiamo crescere sotto l'aspetto del comandare le fasi del gioco della partita. Abbiamo buttato via metri inutili, palle perse che non ci possiamo permettere. Poi la nostra difesa ci ha messo la toppa. Lautaro voleva uscire, ma si sono ammucchiate un po' di situazioni pur non concedendo tanto. Due o tre traversoni che siamo riusciti a intercettare. Di vere occasioni da gol non ne abbiamo concesse"

Tre punti d'oro, un grande Lautaro- "Lautaro protagonista anche a Reggio Emilia. Può giocare con Icardi ed è già successo. Poi però serve equilibrio e al momento questo assetto non ce lo possiamo permettere. Lautaro ha fatto una gara eccezionale perché non giocava da molto. Così come Borja e Dalbert. Fare risultato in questo modo era importante. Ci fa respirare con i tanti impegni. Da domani loro cominciano a bruciare perché la Champions funziona così. Una gara di Champions ti porta tensione, specie per squadre come la nostra che non la giocava da tanto"

23.09 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

22.45 - Terza vittoria di fila per l'Inter in Serie A che diventano quattro se si conta anche quella conquistata contro il Tottenham in Champions. Lautaro e Politano stendono il Cagliari di Maran e portano i nerazzurri al terzo posto. Tra poco il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per la consueta conferenza stampa post gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com