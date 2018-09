LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Vittoria meritata, partita con tante emozioni"

Fonte: Inviato a Marassi

Pazza Inter. Pazza come la gara di Marassi. I nerazzurri hanno strappato all'ultimo istante tre punti importanti contro la Sampdoria grazie ad un gol in pieno recupero di Marcelo Brozovic. Fra pochi istanti il tecnico Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Un'altra vittoria all'ultimo istante. Forse il miglior secondo tempo della stagione.

"Quello che è fondamentale è che la squadra ha fatto un gran secondo tempo. Ogni volta che abbiamo riconquistato il pallone siamo andati convinti e l'abbiamo vinta meritatamente. Poi poteva vincere anche la Sampdoria che ha attaccato sempre. Tutte e due le squadre hanno fatto una buona partita sempre ricercando la vittoria. E' stata una partita con tante emozioni. Siamo contenti di averla portata a casa. E' stata una gara giocata sul filo di lana, di quelle senza risparmiare niente".

Il VAR?

"Io sono a favore del VAR. L'altro giorno ho detto che era rigore e questa volta dico che hanno fatto bene ad annullare le reti. Il mio lavoro è quello di far alzare il ritmo alla squadra come è successo nel secondo tempo. Se noi avremo quell'atteggiamento lì un episodio a favore o a sfavore non sarà determinante nel risultato finale".

Seconda vittoria di fila nel recupero. Questa squadra non molla mai.

"E' il segno che la squadra ha giocato con determinazione fino all'ultimo. Ha fatto le cose per bene sempre, è entrata in campo con il chiodo fisso di vincere la partita. Bisogna recuperare punti su grandi campi contro squadre che giocano un grande calcio come la Samp".

L'abbiamo vista sbracciare nel primo tempo. Il riferimento era per Nainggolan e Icardi?

"Di venire dalla parte dove si andava a costruire gioco perchè non si riusciva a trovare sbocco. Ci vuole poi densità dalla parte dove si va a giocare perchè con il rombo della Samp gli spazi sono stretti ed è difficile giocare. Nel secondo tempo Nainggolan e Icardi son stati bravi a cucire e far salire il reparto difensivo avversario".

Come mai il primo tempo non positivo e un secondo tempo migliore?

"La differenza spesso la fa il gol. Noi abbiamo avuto le stesse attenzioni sia nel primo che nel secondo tempo. E' chiaro che quando sbagli qualche fraseggio o qualche ripartenza bassa perchè loro ti vengono a pressare e perdi palla come è successo, spendi delle corse per riprendere il pallone. Nel secondo tempo questo fraseggio ci è riuscito di più".

L'espulsione la reputa giusta?

"L'espulsione è sbagliata. Io ho gioito e ho detto 'gol'. E basta (sorride ndr)".