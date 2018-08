LIVE TMW - Inter, Vrsaljko: "Qui mi sento a casa. Modric? Deciderà lui"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

13.42 - Terminata la conferenza stampa di Sime Vrsaljko

Arrivi in una squadra che già ingloba alcuni croati: ha pesato nella tua scelta? - "Ho parlato diverse volte con Perisic e Brozovic, ma più o meno conoscevo già tutti i miei nuovi compagni. Non servirà tanto tempo per ambientarmi. Sembra sia arrivato già da due o tre mesi".

A quale squadra sei stato vicino in estate? - "All'Inter. Non voglio parlare di altri club perché conta il presente".

Quali sono state le tue impressioni una volta arrivato all'Inter? - "Mi hanno accettato tutti bene. l'Inter è un grande club e l'ho voluto fortemente. Spalletti mi ha detto delle cose che serviranno nell'immediato, ma ci sarà tempo per approfondire".

Con Brozovic e Perisic siete arrivati in finale del Mondiale... - "Ma abbiamo perso. È stata comunque una bellissima esperienza che porterò con me e che potrà spingerci".

Puoi fare l'esterno oltre che il terzino? - "Ho giocato in entrambi i ruoli a Genova. Sceglierà il mister, io sono a disposizione".

Quanto conterà la tua esperienza in Champions? - "Nell'Atletico ho imparato tanto. Possiamo fare bene in Europa ma ci sono tante squadre forti. Bisognerà prepararsi bene".

Modric può ancora arrivare in nerazzurro? - "Luka è un amico, non parliamo di cose private. Non è giusto sia io a parlare del suo futuro".

Cosa ti ha convinto a venire qui? - "Quando giocavo a Genova e Sassuolo si parlava sempre di Inter. Poi sono andato in Spagna ma volevo venire qui. Mi sento a casa".

Sei stato tu a volere per primo l'Inter: si lotterà subito per i vertici? - "Vero, ci sono stati sforzi da entrambe le parti. In campionato vogliamo fare bene e vincere. Questa squadra ingloba tanti giocatori forti, ma serve anche fortuna per arrivare in alto".

13.32 - Iniziata la conferenza stampa di Sime Vrsaljko

13.15 - Sesto colpo di mercato dell'Inter, esterno duttile e carta importante per Luciano Spalletti. Tra poco Sime Vrsaljko, in arrivo dall'Atletico Madrid in prestito con opzione, si presenterà ufficialmente alla stampa presente al Suning Training Center di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com