LIVE TMW - Italia, Di Biagio: "Bisogna avere pazienza"

Su Verratti e Jorginho. "Al di là dei singoli giocatori, io penso che il nostro movimento abbia dei problemi. Se poi dev'essere paragonato all'Argentina... valutate voi la situazione. Se parliamo solo di loro due sbagliamo le indicazioni. Bisogna avere pazienza, loro sono al Mondiale, vicecampioni del mondo. Non possiamo paragonarci a Brasile o Argentina, non soffermiamoci su questa partita".

Sulla prossima amichevole. "Chiederò l'impegno e l'applicazione di oggi, sia in fase difensiva che offensiva. È un risultato che ci va un po' stretto".

Sulle tante occasioni e sull'indurimento di Verratti. "Marco lo valuteremo, è una risposta che potremo dare domani o nei prossimi giorni. Il risultato è severo, a un certo punto nel secondo tempo se fosse finita 0-0 mi sarebbe dispiaciuto. Non ho visto tante cose negative".

Sui cambi. "Siamo in un momento particolare della stagione, dobbiamo valutare anche i singoli. Lì dobbiamo spingere di più, nel primo tempo abbiamo concluso pochissimo, sbagliando l'ultimo passaggio. Non c'è un motivo particolare per il cambio dell'out di destra".

Sul risultato. "Il secondo gol lo prendiamo perché abbiamo provato a pareggiare. Mi sarei arrabbiato di più con un 1-0 senza provare a pareggiarla. Siamo arrivati davanti alla porta in maniera importante, senza contare che ci sono i vice campioni del mondo. Alcuni dei nostri sono alle primissime armi in queste gare".

Sulle cose da riproporre. "Bisogna insistere sui singoli e sul modulo. Abbiamo provato a giocare da dietro, provando a pressare in maniera sbarazzina, ma nel primo tempo non ci siamo riusciti perché eravamo contro una grandissima squadra. Ho visto un bel secondo tempo, con una mezz'ora dove potevamo andare in vantaggio. Poi abbiamo subito questi gol, ci vuole pazienza, piano piano":

