live Italia, Mancini: "Caputo assomiglia a Inzaghi. Polverone ieri? Partita troppo soft"

22.35 - Fra poco, nel ventre dell'Artemio Franchi di Firenze, ci sarà la conferenza stampa di Roberto Mancini dopo il 6-0 rifilato alla Moldova.

22.55 - Prende la parola Mancini. "Nonostante che abbiamo cambiato quasi tutti ci siamo divertiti, abbiamo giocato, la mentalità era giusta. Abbiamo avuto qualche problema di distanze all'inizio".

Segnate con continuità, avete trovato la chiave? "Oggi abbiamo giocato in maniera diversa, abbiamo alzato i giocatori molto di più. È chiaro che sarà un match diverso rispetto all'Olanda. Se giochi così in fase offensiva hai l'opportunità di segnare molte occasioni".

C'è un nuovo centravanti, andato subito a segno. Uno perso nella Muraglia Cinese come El Shaarawy. C'era la necessità di verificare i singoli? "Tutti sono dei bravi ragazzi, El Shaarawy è lì perché se lo merita. È peccato che non sia tornato in Italia, gli avrebbe fatto bene. Cristante è stato bravo, Caputo ha debuttato e ha fatto gol, può essere felice. Lo stesso Berardi, Lazzari... Sono ragazzi per bene e bravi giocatori".

Caputo ha caratteristiche diverse da Immobile e Belotti. "È diverso da Ciro, forse non molto dal Gallo, anche se svaria di più, lavora molto per la squadra. Ciccio si muove bene negli spazi corti, c'è sempre in zona gol, come gli altri due del resto. Hanno fatto tantissimi gol nella loro carriera. Poi se continua così... Non è detto che non possa cambiare qualcosa, magari andando con tre attaccanti rinunciando a qualche altro".

Chiesa si sarà un po' tranquillizzato alla Juventus, cosa ti aspetti da lui? "È andato in una grande squadra, per noi è un giocatore importante, lo era prima e lo sarà adesso. Ha margini di miglioramento enormi, speriamo che continui".

Caputo spesso assomiglia a Inzaghi, sul filo del fuorigioco. "Sì, è simile a quei giocatori lì. È un giocatore che si smarca in spazi molto stretti, è leggermente diverso dagli altri. Vediamo".

Bel polverone nella giornata di ieri... "Era una partita troppo soft".

23.05 - Finisce la conferenza stampa di Mancini.