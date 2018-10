LIVE TMW - Juve, Agnelli su Marotta: "Fondamentale per crescita Juve"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

12.53 - PROPOSTA DI BILANCIO APPROVATA

12.51 - GLI AZIONISTI VOTANO L'ASSEMBLEA - Si procede alla votazione della protesta di approvazione di bilancio: "Signori azionisti, vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2018. E vi proponiamo di coprire la perdita di 19.228.819 euro mediante utilizzo degli utili portati a nuovo".

12.23 - RISPONDE ANDREA AGNELLI - "Non è in studio la seconda squadra della formazione femminile. Il formato Women Champions League è in fase di dialogo, ma fino a oggi non ci sono sufficienti squadre. L'ampliamento dello Stadium non è possibile. Uno stadio più capiente, eventualmente, dovrà essere un nuovo impianto. In Italia c'è una legge che non permette un unico acquirente per i diritti televisivi, quali diventino poi gli accordi commerciali dipende dai loro accordi. Juventus Tv per partite l'avremmo già fatto, se fosse possibile. Siamo favorevoli al campionato a 18 squadre, ma è una riflessione che dovrebbe coinvolgere l'intero panorama europeo. Infine, sui fatti del 2006: pensarne sempre, parlarne mai".

12.05 - Il giro di interventi continua: al centro del dibattito ancora l'ampliamento dello Stadium, la crescita del club, i ricavi del merchandising e l'annosa questione biglietti. C'è spazio anche agli aspetti prettamente "di campo", come la bella vittoria maturata a Old Trafford martedì scorso.

11.45 - Parla Marco Bava, azionista Juventus pittoresco e mai banale: "Se siete gente per bene è giusto che prendiate distanza dall'Ndragheta". Si parla della vicenda legata ad Alessandro D'Angelo e alla morte di Raffaello Bucci, e delle infiltrazioni dei mafiosi con il tifo organizzato della curva bianconera.

11.33 - Tra gli argomenti, quello della capienza dello Stadium, inferiore ai grandi impianti europei.

11.14 - Gli azionisti prendono la parola: cinque minuti a testa per esporre quesiti alla platea e ai vertici bianconeri. I temi più battuti dagli azionisti sono il mercato e Ronaldo, la questione Calciopoli (da chiudere). Si parla anche del caro biglietti: "Il rischio è di rimanere a casa a vedere la partita".

CAMBIO SEDE - Ancora Marco Re: "Ci siamo finalmente trasferiti alla Continassa, nella sede inaugurata il 17 luglio 2017. E ci siamo spostati anche come centro di allenamento. In conclusione l'hotel e il concept store, che giungeranno a termine nei primi mesi del 2018, di cui la Juve è proprietaria al 41,8 per cento".

ANALISI DEL BILANCIO DI SERVIZIO - Prende la parola Marco Re, il responsabile dell'area servizi. Si parla del mercato estivo, del cambio di nome dello Stadium (Allianz), dei risultati delle Women e dei risultati della campagna abbonamenti. "Il Museum ha registrato il milione di visitatore dal 2012 a oggi. Lo Stadium non è solo un luogo per le partite ma anche un contenitore di eventi, conferenze e cerimonie: solo nel 2018 abbiamo realizzato oltre 130 eventi".

Ora si aprono i lavori dell'assemblea degli azionisti.

10.48 - ANDREA AGNELLI DICHIARA COSTITUITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Termina il discorso introduttivo alle 10.47.

VISIONE ECA - "Come Eca abbiamo una visione congiunta con Uefa e si lavora con armonia e stima reciproca. E' in questo modo che si possono trovare soluzioni congiunte".

CALENDARIO FIFA - "La Fifa sta facendo proposte di nuove competizioni, ma si deve partire dalla base, cioè dal calendario internazionale dopo il 2024. In questo momento i rapporti sono tesi".

VACANZE CALCIATORI - "Dal 2024 in poi si dovrà garantire ai calciatori un mese di riposo completo almeno negli anni dispari e razionalizzare le date di rilascio degli atleti alle Nazionali".

CALENDARIO SERIE A - "ll calcio è regolato dal calendario internazionale e oggi è definito fino al 2024. C'è però un enorme disordine ed è volontà dei club armonizzare i vari tornei confederali negli anni pari e nei mesi estivi. Va razionalizzato il campionato, vanno redistribute le partite. Penso a delle leghe regionali".

FORMATO CHAMPIONS - "Per quanto riguarda il calcio europeo, il formato della Champions League dal 2021 al 2024 non cambierà".

10.35 - GRUPPO JUVE - "La Juventus non è formata da tre persone, ma è composta da un gruppo di donne e uomini che lavora ogni giorno per permettere alla squadra di vincere sul campo".

CALCIO E POLITICA - "Il calcio deve unire. Il calcio non è politica. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: far crescere il movimento e vedere le squadre italiane vincere in Europa e nel mondo. Abbiamo bisogno di armonia attraverso una visione strategica d'insieme. Abbiamo l'obiettivo di vedere alzare di nuovo al cielo la Coppa del Mondo. Serve armonia, senza eliminare lo sfottò. L'odio è un'altra cosa".

FIGC E GRAVINA - "Il bocca al lupo a Gravina. Cercherò di partecipare e dare il mio contributo, non avendo diritto di voto. La Federazione ha davanti a sé una sfida importante. Che ci sia un senso di responsabilità. L'auspicio non può che essere quello di far convergere Lega e Serie A, cercando di centrare l'importante missione che dovranno centrare. Mi auguro il numero più alto possibile di seconde squadre, in grado di salire nella seconda divisione, come avviene all'estero. I dilettanti giochino per divertirsi e promuovere il gioco del calcio. Serve far giocare a calcio quanti più bambini possibile, favorendo la crescita di talenti".

PARATICI - "L'area sportiva sarà affidata a Fabio Paratici, l'area dei servizi a Marco Re e l'area revenue a Giorgio Ricci.

AREA SERVIZI - "L'area Servizi avrà il compito di fornire all'area sportiva e all'area revenue le risorse necessarie per perseguire i propri obiettivi. L'area revenue dovrà consolidare il ruolo di potenza mondiale, non solo sportiva, ma anche economica, della società".

SUL CAMPO - "Il nostro obiettivo sul campo sarà mantenere ciò per cui abbiamo duramente lavorato in questi anni"

UNDER 23 - "Sarà il modo per far crescere giovani da poi inserire in Prima squadra"

POST MAROTTA - "Si è deciso di conferire maggiori responsabilità a risorse già presenti in azienda che in questi anni hanno ottenuto risultati eccezionali".

SALUTO A MAROTTA - "La capacità e l'esperienza di Marotta sono stati strumentali nella crescita della squadra. A lui va un caloroso applauso".

FINO AL 2024 - "Servizi, ricavi e sport: i tre pilastri del mondo Juve, da qui al 2024. Un ringraziamento caloroso ad Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta, i due amministratori delegati uscenti".

RONALDO - "Sapere che il giocatore più forte al mondo abbia scelto la Juve, è motivo di grandissimo orgoglio. Avere i migliori professionisti nei migliori ruoli aiuta ad ottenere gli obiettivi".

CAMMINO JUVE - "Nel 2010 il fatturato era sotto di 200 milioni. Oggi, i ricavi hanno superato i 500 milioni. Senza dimenticare i risultati sportivi: sette scudetti, quattro Coppa Italia e due finali di Champions. Oltre allo scudetto vinto al primo anno di attività delle women".

10.00 - AGNELLI RISPONDE A REPORT - "Desidero fare un chiarimento sui fatti esposti da Report: "Una trasmissione televisiva ha riportato attenzione su fatti acclarati in ogni sede riguardo al rapporto della società con il tifo organizzato. La Juve è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: il primo, aver venduto biglietti superiori al limite consentito dalla legge Pisanu, quattro a persona. Il secondo, aver fatto entrare striscioni all'interno dello stadio. Il security manager Alessandro D'Angelo non mai fatto entrare striscioni allo stadio nel derby del 2013. Dopo i fatti in questione, Juve rispetta alla lettera la legge e non accetto altre insinuazioni. Alessandro D'Angelo non ha aiutato ad introdurre striscioni "canaglia" sulla tragedia di Superga, lo prova la sentenza della corte Federale d'Appello del 22 gennaio 2018. I responsabili di quegli striscioni sono stati consegnati alla giustizia e sono rei confessi, anche grazie ai sistemi di sicurezza messi a disposizione della Juventus. Ogni altra considerazione deve essere ritenuta falsa e infondata, perché non tiene conto dei fatti delle prove e delle sentenze".

9.57 - Si avvicina il momento del discorso di Andrea Agnelli. "L'esercizio 2017/2018 chiude dopo tre anni consecutivi di utile, con una perdita di 19,2 milioni di euro. Per due anni i ricavi hanno superato la soglia di 500 milioni" si legge sul bilancio bianconero.

9.30 - Mezzora e si accenderanno i riflettori dei media sull'Allianz Stadium. Si attende il discorso del presidente bianconero, Andrea Agnelli, che scandirà i tanti temi che verranno toccati durante la lunga giornata di bilanci e programmi.

Obiettivi raggiunti e da perseguire: come ogni anno, il modello bianconero si ferma e tira le somma raccogliendosi per analizzare risultati sportivi ed economici. Questa mattina dalle 10 andrà in scena all'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti della Juventus. E, come di consueto, la giornata di numeri e parole sarà aperta dal discorso del presidente, Andrea Agnelli. A seguire, prima della conferenza stampa conclusiva, interverranno a ruota gli azionisti di riferimento dell'assemblea bianconera, chiamata ad approvare il bilancio 2017-2018 (che ha evidenziato un risultato negativo netto di -19,2 milioni, dopo tre esercizi consecutivi in utile) e a nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

NUOVO CDA - La lista del nuovo cda, depositata l'1 ottobre da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club, non vede la presenza dei nomi di Aldo Mazzia e Beppe Marotta. Che, come annunciato da settimane, lasceranno il club. Un nuovo corso bianconero che partirà ufficialmente proprio da oggi.