LIVE TMW - Juve, Allegri: "Crozza-Benatia? Ora basta, meglio stare zitti"

Secondo di tre match in una settimana per la Juventus di Massimiliano Allegri, che dal Media Centre di Vinovo presenta la trasferta contro il Crotone in scena domani alle 20.45. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma per le 12. Si comincia parlando della sfida di domani: "Rispetto a quella contro il Napoli, la sfida di domani sarà quella più decisiva. Fino a che la matematica non arriva non si è vinto nulla. Crotone? Ha sei punti in più dell'anno scorso, trovammo difficoltà la passata stagione. I ragazzi hanno dato una bella risposta contro la Samp dopo Madrid. Servono altri tre punti. Il Napoli ha l'unico obiettivo nel campionato, e faranno di tutto per riaprire il campionato".

Sul botta e risposta tra Crozza e Benatia: "E' una settimana che tutti parlano della partita di Madrid. Ora però basta, meglio stare zitti e lottare per i nostri obiettivi tenendo un profilo basso. Queste cose non fanno altro che disperdere energie. Fuori dal campo, qualunque cosa si dica non ci deve toccare. A noi interessa solo vincere il campionato e la Coppa Italia".

Sulla formazione: "Barzagli è a disposizione, Pjanic no, valuterò oggi Bernardeschi e gli eventuali cambi da fare. Higuain se sta bene gioca, della diffida non mi interessa. Servono le energie giuste. Benatia può giocare, Chiellini potrebbe avere un turno di riposo".

Sul Napoli: "Noi e il Napoli stiamo facendo una grande stagione. Dobbiamo farci trovare pronti, il campionato non è finito. Dobbiamo mantenere il vantaggio".

Su Buffon: "Domani gioca Szczesny. Buffon? La serata di Madrid gli ha fatto bene, ai campioni come lui servono scariche di adrenalina".

Su Douglas Costa: "Acquisto importante che non si scopre ora. Profilo tecnico di valore internazionale. Sul finali il ritmo si abbassa e giocatori del genere si vedono meglio".

Sul campionato: "Mancano sei partite... servono quattro vittorie. Con calma, un passo alla volta. Poi ci prepareremo alla gara di domenica sera".

Su Mandragora: "Sta facendo una buona stagione e sta crescendo molto".

Sul futuro: "Non abbiamo programmato ancora incontri con il presidente e la società, adesso dobbiamo finire al meglio la stagione".

Al posto di Pjanic: "Potrebbe giocare Marchisio, devo ancora decidere. L'importante è stare bene mentalmente".

Su Khedira: "E' un giocatore di enorme spessore internazionale. Dovunque è andato ha sempre giocato. Le sue qualità non si possono discutere".

Sulla possibilità che la Roma vinca la Champions. "Alla Roma vanno fatti i complimenti per la semifinale. E adesso hanno uguali possibilità di passare, sia loro che il Liverpool".

Sulla riapertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli: "Non sapevo. Dove essere una grande serata di sport, in cui si affronteranno le due pretendenti al titolo".

Termina la conferenza alle 12.18.