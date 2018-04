LIVE TMW - Juve, Allegri: "Decisiva per il Napoli, non per la Juventus"

Dall'inviato a Vinovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è una finale ma poco ci manca. L'attesa è finita: a Vinovo è vigilia di Juventus-Napoli, sfida scudetto in scena domani all'Allianz Stadium di Torino (fischio d'inizio ore 20.45). Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta il big match alle 12 dal Media Centre di Vinovo. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 12. Si comincia parlando della condizione psicologica. Come sta la Juve? "Domani inizia un mini campionato di cinque partite. E abbiamo quattro punti di differenza, e quindi non risulterà una sfida decisiva".

Su Dybala. "Dybala sta bene, non vedo perché non debba stare bene. Domani sarà una bellissima serata di sport. Alla fine il 20 maggio vincerà il migliore".

Come ci arriva la Juve? Fiducioso? "Il Napoli può arrivare ancora a 96. Sappiamo di affrontare una squadra che ha puntato tutta la stagione sul campionato. Abbiamo quattro punti di vantaggio, punti che potremo fare anche altrove".

Ancora sulla formazione: "Deciderò domani mattina, se giocherà Dybala o no. Come faccio sempre, quando mi sveglio. I cambi domani saranno importanti. Dovrò decidere se giocare con o senza Paulo. Se saranno tre o quattro? Anche quattro, c'è pure Cuadrado".

La Juve è preparata? "Dobbiamo affrontare Napoli, Inter, Roma e Milan. Sarà un finale di stagione bellissimo. La Juve è abituata a giocare certe partite. Sappiamo di giocare contro la seconda della classe. Hanno fatto 81 punti e vengono da stagioni esaltanti".

Sul Napoli di Sarri: "Sarri ha fatto un lavoro straordinario. Ha modificato una cosa, della squadra di Benitez: ha spostato Hamsik da dietro le punte al ruolo di mezz'ala. Ha creato una squadra molto bella da vedere. E ci ha messo anche dei risultati importanti. E' stato molto bravo, e lo dimostra il fatto che è migliorato molto da quando allenava in Lega Pro. Il Napoli, negli ultimi cinque anni credo che abbia cambiato un giocatore. Il che è un vantaggio".

Sulla partita di domani. "Nel calcio si giocare per vivere certe partite. Sarà un momento entusiasmante, da vivere con serenità. Se saranno più bravi loro, al 20 maggio, gli faremo i complimenti".

Sulla difesa: "Due della difesa giocano. Devo vedere come sta Barzagli. Speriamo di scegliere quelli giusti".

Su Higuain: "Higuain ha alti e bassi, ha un'ottima condizione. Domani sarà importante e decisivo per la partita. Sarà una gara molto più decisiva per loro che per noi".

Sullo Stadium: "Ho letto che ci saranno anche i tifosi del Napoli. Ed è giusto, deve essere un primo passo verso la partecipazione di tutti i tifosi alle trasferte. Sarà sicuramente una serata importante, da soffrire".

Ancora sulla partita: "C'è solo da giocare le partite, con quattro punti di vantaggio. Quando è uscito il calendario ho subito pensato che il campionato si decidesse le ultime partite".

Metterebbe la firma anche per restare a +4 dopo la partita di domani? "Di firma ne ho messa una... basta e avanza, troppe firme non vanno bene".

Le pressioni del Napoli? "Non hanno mai pressioni... né in Italia né in Europa. Allora è giusto che vince la Juventus..."

Su Howedes: "Potrebbe essere una soluzione. Pjanic? Sta bene. De Sciglio non ha recuperato. Siamo pronti domani per affrontare questa bella serata".

Non si parla mai di "allegrismo", ma sempre di "sarrismo. E' geloso?". "Nessuna gelosia. Sono contento per lui, è arrivato al livello che meritava dopo anni di gavetta. Credo che ogni allenatore debba sfruttare al massimo le caratteristiche della propria squadra. La Juventus non potrà mai sviluppare un gioco come quello del Napoli".

Sulla stagione del Napoli: "E' stato un anno solare in testa al campionato. Ha fatto dei passi da gigante enormi rispetto al passato".

Termina la conferenza alle 12.40.