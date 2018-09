LIVE TMW - Juve, Allegri: "Dybala e CR7 giocano, ne hanno bisogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' vigilia in casa Juve. Tra poco Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Bologna in scena domani in casa dei bianconeri. Tuttomercatoweb segue live l'incontro in scena alle 12 dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium. Si comincia parlando di Ronaldo: "Cristiano sta bene fisicamente, ha bisogno di continuare a giocare e segnare e non ci sarà martedì in Champions League. Domani giocherà".

La Juve si dovrà abituare a fare gare come quelle di Frosinone?: "A Frosinone la squadra ha fatto un'ottima partita, soprattutto nel secondo tempo con pazienza, velocità e lucidità. Dobbiamo abituarci a vincere queste partite complicate".

Su Bentancur: "Ha fatto una buona partita, ma deve essere più convinto. Domani ha ottime possibilità di giocare, rientrerà Matuidi e devo scegliere uno tra Pjanic ed Emre Can".

Perin: "Domani gioca. Chiellini? Riposerà, il dubbio è su Alex Sandro. Altrimenti metterò Cancelo a destra. A meno che non giochi Bernerdeschi".

Sul Bologna: "Domani sarà una partita da vincere. Ha battuto nettamente la Roma, è una squadra che sa soffrire. A Frosinone abbiamo giocato da squadra matura e responsabile. Dobbiamo vincere per arrivare con tre punti di vantaggio allo scontro diretto con il Napoli".

Su Dybala: "Domani partirà titolare, dopo una buona partita a Frosinone. Mandzukic dovrebbe riposare, quindi Kean ha ottime opportunità, un'opzione a cui avevo già pensato per il Frosinone".

Sul ruolo di Bernardeschi. "E' cresciuto tanto e i meriti sono solo suoi perché dal suo arrivo ha capito che per stare in una grande squadra doveva migliorare sotto tutti gli aspetti". L'altro giorno ha giocato da mezzala. E ha fatto bene da esterno a Valencia. E' cresciuto tanto, ha capito che dovrà migliorare sia fisicamente, sia mentalmente".

Spinazzola: "Sta migliorando velocemente e sta rientrando molto bene dall'infortunio. Poi gli toccherà fare le partitelle verso il recupero".

Su Barzagli: "Barzagli è recuperato e può tranquillamente giocare. Come i cavalli vecchi, non hanno tanto bisogno di allenarsi".

Sulla difesa: "I gol arrivati nel secondo tempo? Penso sia un aspetto importante per l'andamento della stagione, perché quando gli altri cominciano a calare e la squadra cresce è chiaro che ha più possibilità di fare gol".

Sul premio a Marotta: "C'è da fare i complimenti al direttore Marotta per il premio come miglior dirigente Europeo e fa piacere che Messi mi abbia votato come terzo miglior allenatore".

Termina la conferenza alle 12.18.