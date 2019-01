LIVE TMW - Juve, Allegri: "Tornano Pjanic e Khedira. Bonucci? Non grave"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna la Coppa Italia, ritorna l'Atalanta: sul cammino dei bianconeri ancora la squadra di Gasperini, per il quarto di finale in gara secca in scena domani all'Atleti Azzurri d'Italia. Massimiliano Allegri presenta il match contro la Dea, Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. Si comincia parlando della situazione degli infortunati: "Pjanic e Khedira sono a disposizione, forse anche Mandzukic. Non ci saranno Cuadrado, Barzagli e Bonucci, anche se per Leo è meno serio del previsto".

ARRIVA CACERES - "Se tutto andrà bene, Caceres potrebbe essere a disposizione domani. Dietro ci saranno Chiellini, Rugani e Cancelo. Devo decidere sulla sinistra tra Alex Sandro e Spinazzola. Il resto è da valutare, in funzione della partita e del fatto che poi giochiamo sabato sera. Potrebbe giocare Matuidi. Kean? Non so ancora chi giocherà davanti e nemmeno a centrocampo. Dopo vado al campo e vedo, pensando anche che potrebbero esserci i tempi supplementari, con qualcuno che ha fatto tante partite. In porta ci sarà Szczesny, Perin giocherà sabato sera contro il Parma. Le gerarchie in porta della Coppa Italia quest'anno sono un po' così... l'importante è che pari chi gioca".

RONALDO - "Se riposa? Adesso vediamo. Cristiano sta facendo grandi cose a livello fisico oltre che di gol. A livello di quantità siamo come a Madrid, a livello di intensità fa di più qui. E' anche vero che la stagione qui è più lunga, il Real ha iniziato a giocare a dicembre come quando era a venti punti dal Barcellona e ci sta sia un momento di rifiatare, anche se questa è la settimana più lunga perché avremo tante partite ravvicinate".

MERCATO - "Per quanto riguarda gli infortuni, non si può ragionare con la paura: non si può sapere cosa succede. Si accettano gli imprevisti e si va avanti. Non si possono avere otto centrali di difesa. Il calcio è imprevedibile, come è successo a Roma. All'inizio abbiamo giocato male, e abbiamo preso gol nel nostro momento migliore".

FORMULA COPPA ITALIA - "Se mi piace la formula? Giochiamo dove ci viene detto di giocare. Stiamo giocando tante partite secche, o importanti, in trasferta. E domani ne abbiamo un'altra: è allenante in vista anche della Champions. Ho detto ai ragazzi che se vogliamo giocare di più dobbiamo riempire il calendario, andando avanti in tutte le competizioni".

CAMMINO IN CHAMPIONS - "Non sta scritto da nessuna parte che siamo i super favoriti per la Champions, anzi, è una follia. In questo modo non si vive la competizione come va vissuta, cioè come un obiettivo da portare a casa, se saremo bravi e fortunati. Gli imprevisti fanno parte della normalità. In campionato è diverso: sono 38 partite, puoi permetterti di sbagliarne una. Domani a Bergamo sarà gara secca, e partite secche sono allenanti a livello mentale. Negli ultimi tre anni, la Juve ha giocato due finali di Champions. A tutti piacerebbe portare a casa la coppa, speriamo sia l'anno buono. Io ci credevo anche il primo anno".

VERSO BERGAMO - "E' una delle poche squadre che a livello fisico riesce a stare al nostro livello. Le gare secche le vince chi fa meno errori. Si fa fatica perché è una squadra fisica e che gioca in avanti, lo dimostra il fatto che fa molti gol. E' anche vero che concede molto, dovremo sfruttare i loro punti deboli. Gomez ha cambiato posizione, è più rifinitore. Ilicic è in grande forma, così come Zapata. Per i nostri avversari sarà una serata importante, ma noi dobbiamo guardare noi stessi, per conquistare la semifinale e provare a giocare la quinta finale consecutiva".

Termina la conferenza alle 12.20.