LIVE TMW - Juve, Allegri: "Troppe pressioni su Dybala. CR7 segnerà"

Dall'inviato

Verso il Sassuolo. Vigilia di campionato per la Juventus, che domani ospiterà all'Allianz Stadium i neroverdi di Roberto De Zerbi. Presentazione del match di Massimiliano Allegri in scena alle 12 dalla sala stampa dell'impianto bianconero. Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro con i media.

A chi assegnerebbe il Fifa World Player of the year tra Salah, Modric e Ronaldo? "Lo darei a Ronaldo. Per quello che ha fatto l'anno scorso. Senza togliere nulla a Modric, credo che il premio lo meriti CR7".

Su De Zerbi: "De Zerbi? E' un allenatore giovane e bravo. Le sue squadre giocano bene. Domani sarà uno scontro diretto, la classifica dice questo. Il Sassuolo ha entusiasmo, buoni giocatori e un allenatore che si sta facendo valere".

Su Dybala: "Non ha giocato per scelte tecniche, di formazione. Le qualità di Dybala non sono in discussione. Per fortuna torniamo a giocare una volta ogni tre giorni. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, lavorando e dando risposte sul campo. Tutte queste pressioni su di lui non vanno bene. Se domani non dovesse giocare una buona partita voi lo massacrereste. Tocca a me capire quando sia il momento migliore per metterlo in campo".

Turnover Nazionali? "Chi ha giocato due partite in Nazionale non partirà titolare, eccezion fatta per Matuidi".

Su Ronaldo: "Cristiano ha lavorato bene e penso che domani si sbloccherà. Non mi aspetto né più né meno di quello che ha fatto le prime tre partite. Ripeto: domani credo che si sbloccherà e farà gol".

Domani tocca a Perin? "Domani giocherà Szczesny anche se Perin si allena bene ed è pronto. Presto giocherà. Nelle prime tre partite abbiamo concesso troppo. Dovremo trovare una solidità diversa".

Sulla formazione: "Chiellini è l'indiziato ad avere turno di riposo. Mandzukic invece giocherà. Domani dovrebbe essere la prima partita da titolare di Emre Can. Pjanic difficilmente giocherà; devo ancora decidere per Khedira. Emre Can viene da un calcio diverso. E' normale che ci vada un periodo di adattamento, soprattutto dopo una lunga inattività".

Sulla Nazionale: "Mancini ha iniziato un lavoro, ci vuole pazienza e fiducia. Tutti dobbiamo domandarci quale possa essere la soluzione. Dovremmo rivedere le idee di calcio. Magari guardandoci indietro. Ci vuole un programma verso gli educatori e gli insegnanti. Può darsi che le metodologie vadano riviste. Non è tutto da buttare, né quanto fatto di recente, né quanto fatto molto prima. Non escono i giocatori? Forse è colpa di chi insegna il pallone".

Sui bianconeri in Nazionale: "Dalle Nazionali sono tornati tutti molto bene. La squadra sta entrando in condizione e giocare ogni tre giorni aiuterà tanto".

Sull'Under 23 della Juve: "Conosco bene mister Zironelli, con cui ho giocato un anno a Pescara. E' una squadra con giocatori tecnici e di valore. Giocare in serie C è molto formativo per crescere sotto il punto di vista caratteriale e li aiuterà. Devono trovare malizia per giocare le partite. Solo giocando possono migliorare".

Ancora sulla formazione: "Se non gioca Alex Sandro, partirà uno tra De Sciglio e Cancelo. Bentancur ed Emre Can possono sostituire Pjanic ma con caratteristiche diverse. In rosa abbiamo Fagioli. E' un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e i tempi di gioco. E' un piacere vederlo giocare".

Sulla difesa: "Sia Benatia sia Rugani stanno bene e possono giocare".

Termina la conferenza alle 12.27.