LIVE TMW - Juve, Chiellini: "Siamo cresciuti e più forti. D. Costa ragazzo d'oro"

18.55 - Inizia la Champions League, inizia la corsa alla coppa dalle grandi orecchie per la Juventus. Tra pochi minuti, al fianco di Allegri, il capitano bianconero Giorgio Chiellini prenderà la parola in conferenza stampa dal Mestalla, per presentare la gara di domani sera contro il Valencia.

19.17 - Si parte con Chiellini, nuovo capitano bianconero: "L'orgoglio c'è sicuramente, dopo tanti anni ne ho viste di ogni. C'è una crescita esponenziale che continua anno dopo anno. Domani inizia il torneo, c'è grande aspettativa e ci sentiamo più forti rispetto agli anni scorsi ma poi l'unico che deve parlare è il campo. Domani abbiamo subito una prova molto difficile e importante. Poche squadre, anche tra le grandi spagnole, vincono a Valencia".

Hai sentito Buffon?

"Lo sento spesso, non per consigli o altro ma per amicizia. Spero di vederlo presto in campo in Champions".

Da capitano hai parlato con Douglas Costa?

"Da capitano no di sicuro. Da parte nostra c'è solo vicinanza, in questo anno che è stato con noi si è sempre comportato bene. Sa di aver sbagliato, ha chiesto scusa e pagherà ma non va crocifisso. Sicuramente ha fatto una cosa sbagliata, però tutti noi abbiamo sbagliato. Lui ha capito e speriamo che ci possa dare una mano in campo in questo mese in Champions. È un ragazzo d'oro che ha perso la testa".

Quest'anno vedete la Champions più alla portata?

"Ci sentiamo cresciuti come squadra, e di anno in anno questa crescita è stata costante. Da qui a essere favoriti o avere la Champions già a casa c'è un abisso. Conosciamo bene le difficoltà di questo torneo e domani sera avremo un primo assaggio per chi non avesse chiare le idee. Ci sono almeno altre 5-6 squadre al nostro livello e poi negli scontri diretti può succedere di tutto, l'anno scorso sono andate avanti Roma e Liverpool che di sicuro non erano tra le favorite".

Se fosse un tifoso scommetterebbe sulla Juve?

"Per fortuna non si può scommettere e poi io non l'ho mai fatto neanche quando potevo. Ci crediamo? Ci crediamo come in tutti gli altri anni, poi conosciamo le difficoltà: bisogna arrivare a marzo cercando di vincere tutte le competizioni e poi si vedrà la squadra in che condizioni sarà a quel punto".

C'è un doppio carico di pressione da gestire?

"Per una squadra come la nostra, con la nostra esperienza, non si può parlare di ulteriori pressioni. Dobbiamo dimostrare sul campo di essere cresciuti, di essere arrivati al livello necessario per vincere la coppa. Ma non come un'ossessione. L'ambiente esterno è normale che ci spinga in questa direzione, però la nostra forza è sempre stato l'equilibrio ed è quello che dovremo portare avanti nei prossimi mesi".

Come cambia avere Cancelo in difesa?

"Più che per la difesa conta per la squadra, va trovata l'alchimia giusta. Joao ha grandissime qualità e si è inserito bene. Deve migliorare in alcune cose, però ha qualità straordinarie che sta mettendo in campo. Poi a Valencia lo conoscono bene, sta a noi cercare di farlo migliorare e crescere giorno dopo giorno".

Tre gol su quattro subiti in questo avvio molto simili, come mai?

"Bisogna migliorare. È capitato che abbiamo preso gol molto simili, bisogna avere un po' di attenzione in più sui cross nel marcare in area di rigore. Ne abbiamo parlato e l'abbiamo analizzato, è chiaro che bisogna farlo nel più breve tempo possibile. Già domani, mentre in Italia alla prima ti perdonano, in Champions al primo errore vieni punito e poi non è facile ribaltare le partite".

Da quando c'è Ronaldo vede uno sguardo diverso negli occhi degli avversari?

"No, assolutamente no".