live Juventus-Lazio, Sarri: "Le parole di Conte? Non ci ho pensato completamente"

vedi letture

Al termine del match con la Lazio, come di consueto, parla in conferenza il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

0.40 - Comincia la conferenza stampa

Vittoria importante, stasera era molto difficile: qual è la migliore indicazione?

"Abbiamo fatto una partita con un buon livello di maturità, siamo sempre stati in controllo fino all'errore con cui abbiamo concesso il rigore. Penso la gara abbia espresso ben oltre il risultato a nostro favore, anche perché non abbiamo concesso molto".

Come mai aveva scelto Higuain e non Dybala?

"Ieri Paulo si era bloccato con la schiena in allenamento, abbiamo deciso di fargli fare solo uno spezzone di gara. Poi durante il riscaldamento si è fermato con la schiena Higuain e abbiamo scelto Dybala che già in mattinata aveva fatto terapie".

Ha fatto due cambi: difensori per attaccanti, come mai?

"Erano scelte relative a questa partita. Abbiamo alzato Cuadrado e non è cambiato molto sul piano tattico. Douglas Costa non poteva andare oltre, anche Ramsey non aveva tutta la partita a disposizione. Sul finale ho pensato di passare a cinque nella consapevolezza che potevano metterci dentro l'area di rigore".

E' affascinato dalla corsa scudetto visto che manca poco?

"Anche quando fai palo manca poco per fare goal. Mercoledì giochiamo a Udine e dobbiamo andare a fare punti, stop. In questo momento sembra poco fare punti e invece è una faticaccia assurda".

Come considera la scelta di non assegnare il Pallone D'Oro?

"E' un calcio strano, era prevedibile aspettarsi un calcio strano. Durante il lockdown non ci si poteva riposare sentendo il rumore delle sirene. In questo momento della stagione è difficilissimo fare punti. Ho visto anche partite di Serie B e in pochi minuti le squadre che avevano in mano il match hanno perso".

Con il cambio di Danilo e Matuidi avete abbassato il baricentro?

"Non lo so, erano due cambi dovuti. Così abbiamo elementi che hanno giocato poco e dunque mercoledì possono giocare".

Che idea si è fatto delle parole di Conte?

"Non le ho lette, non le ho sentite e dunque non ho un'idea perché non ci ho pensato completamente".

0.48 - Finisce la conferenza