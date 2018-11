LIVE TMW - Lazio, Acerbi: "Non esistono partite che non contano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di Europa League per la Lazio, attesa domani dalla trasferta a Cipro contro l'Apollon Limassol (i biancocelesti sono già qualificati ai 16esimi di finale). A prendere la parola in conferenza stampa assieme a mister Inzaghi è il difensore Francesco Acerbi. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla continuità di rendimento: "Questa è una partita importante e non banale. Gioco perché è il mio lavoro e la mia passione. Non mi sentirete mai dire che non ci sono o che mi voglio riposare, io non voglio saltare neanche un minuto. Poi ovviamente decide il mister, ma la mia idea è quella di essere sempre a disposizione. La voglia di giocare ti aiuta e ti spinge sempre a fare qualcosa di più".

Sulla partita come test di maturità: "Entrare in campo pensando di essere qualificato non è da giocatori professionisti, e si rischiano le figuracce. Bisogna avere la mentalità da dentro o fuori. Non ci sono partite che non contano. Per chi gioca meno, per quelli come me che giocano di più, sono sempre dei bei banchi di prova, da non sottovalutare assolutamente".

Sulla malattia di Vialli: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Normale stia passando un momento difficile. Come me, come lui, ci sono tanti ragazzi nel mondo che soffrono di questo brutto male. Faccio un augurio a lui così come lo faccio a tutti coloro che stanno combattendo".