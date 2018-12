LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Atalanta tosta, Gasp fra i migliori in Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di campionato per la Lazio di mister Inzaghi, che affronterà l'Atalanta nel match di lunedì. Queste le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa:

"Voglio iniziare ricordano Felice Pulici, scomparso oggi. È una brutta notizia che tocca tutto il mondo Lazio. Ho un bel ricordo di lui, quando sono arrivato nel '99 era un punto fermo, è stato importante per il mio inserimento. Perdiamo un grandissimo laziale e soprattutto un grandissimo uomo.

Sulla sfida con l'Atalanta: "Sappiamo cosa troveremo a Bergamo. Un'ottima squadra con un grande allenatore che stimo tantissimo. Insieme ad Allegri è il migliore in Italia. Da quando sono in serie A mi trovo a lottare con l'Atalanta, e questo è merito suo che è riuscito a tenere sempre la squadra nei piani alti della classifica".

Cosa manca a questa squadra per leggere la partita?: "Manca qualcosa nel nostro percorso di crescita. Tutte le altre squadre, eccetto la Juventus, affrontano questi momenti. Mi dispiace per il gol subito al 99' con la Sampdoria, erano tre punti importanti. Siamo comunque riusciti a muovere la classifica. Le sconfitte sono arrivate solo in Europa, dove ormai non c'era più motivazione, anche se giovedì ho avuto delle buone risposte. Domani voglio vedere una squadra compatta che lotta ogni pallone".

Sulla corsa al quarto posto: "Non mi preoccupa l'eliminazione del Milan, il percorso europeo è complicato. Se sarà un vantaggio per i rossoneri lo scopriremo col tempo".

Sugli infortunati: "Berisha ha avuto un risentimento nella partita di giovedì e non sarà rischiato. Leiva sta meglio, avrebbe voluto rientrare ma non c'è ancora l'ok definitivo per farlo tornare in gruppo a pieno regime".

Su Correa: "Sono contentissimo dei giocatori che ho. Correa sta facendo grandi cose, conosceva già la serie A e questo ha facilitato il suo inserimento. Il Papu Gomez lo stimo, domani sarà un osservato speciale".

Sul sorteggio di Europa League: "Nella mia testa ora c'è solo l'Atalanta e le prossime partite di campionato. Abbiamo fatto il nostro dovere in un girone non facile. Guarderò il sorteggio, ma sono totalmente concentrato sul campionato".

Il cambio modulo: "Ci ha permesso di avere una spinta in più, c'è questa opzione e l'abbiamo provata in settimana e ci potrà aiutare da qui alla fine della stagione".

Su Milinkovic-Savic: "Il passato è passato. Nelle ultime partite ha avuto ottimi dati a livello di corsa e quantità. Probabilmente, come ho già detto, eravamo abituati al giocatore che segnava ad ogni gara. Sarà solo il campo che potrà far cambiare ogni valutazione, ma sono convinto che presto rivedremo il vero Milinkovic-Savic".

Su Correa-Alberto insieme: "È una possibilità, sia a partita in corso che dal primo minuto".

Su Marusic: "Si è allenato bene in questi giorni, ha avuto qualche problema già dal ritiro e non ha potuto allenarsi come lo scorso anno. È un ragazzo serio, ci punto molto. Valuterò se farlo partire dalla panchina o se schierarlo titolare".