LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Chievo insidioso. Serve la vera Lazio"

16:20 - A breve il tecnico della Lazio Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il ChievoVerona di domani

Inizia la conferenza stampa di Inzaghi che torna subito sulla gara di Europa League: "Perdere non fa mai piacere, ma l'avevo messo in preventivo. Questa gara poteva nascondere delle insidie anche se aveva poco da dire in chiave qualificazione. Non c'è una Lazio 1 e una Lazio 2, siamo un'unica squadra. Domenica pro Lazio? Lo sapremo solo domenica sera, sappiamo che il Chievo è una squadra difficile da affrontare, che viene da un bel pari a Napoli. Una squadra esperta, che difende bene e non sarà facile vincere in casa loro".

Sulla condizione della squadra: "Leiva non è convocato così come Luis Alberto che avrebbe voluto esserci, ma ho preferito tenerlo a casa per averlo a disposizione per la prossima giornata".

Ancora sulla gara di giovedi: "Abbiamo incontrato una squadra con maggiore voglia di vincere, ci è dispiaciuto perdere e ci siamo presi le nostre responsabilità. Ma la nostra mente dopo il Milan era già rivolta al Chievo visto che la qualificazione era stata raggiunta. Ora dobbiamo dedicarci solo a campionato e coppa Italia fino a febbraio".

Sul ChievoVerona: "Ho analizzato la loro gara di Napoli, ha meritato il pari perché ha giocato un'ottima partita in entrambe le fasi. Dovremo fare una gara da vera Lazio. Dobbiamo chiudere il girone d'andata in un certo modo. il livello medio si è alzato in Serie A e abbiamo visto che molte big vengono fermate dalle cosiddette piccole. Dobbiamo affrontare ogni partita con grande attenzione".

Sul centrocampo: "Dobbiamo dare più precisione perché contro il Milan non è successo e infatti non siamo riusciti a vincere. Dopo la partita nello spogliatoio c'era un po' di amarezza perché dovevamo vincere. Il primo obiettivo è stato raggiunto e ora dobbiamo concentrarci su un campionato il cui livello si è alzato".

Sulla pressione dell'ambiente: "Sono molto contento di quanto stiamo facendo, siamo quarti e siamo andati avanti in Europa".

Sui risultati delle altre: "Il risultato migliore è vincere a Verona. Poi delle altre non dobbiamo interessarci e non ho bacchette magiche per deciderli io. Tutti sanno che domani ci attende una gara difficile e che va affrontata al meglio".

Sul modulo: "Per ora il 4-2-4 è una soluzione da utilizzare solo a gara in corso: col Milan è andata bene, mentre a Cipro siamo stati un pò disordinati. Me la tengo stretta come opzione in corso, ma dall'inizio non ancora".

Su Badelj e Acerbi: "Ha fatto un'ottima partita, ha grandi qualità morali e tecniche. Domani farà un'altra grande partita come con il Milan. L'abbiamo preso per questo. Leiva? Speriamo di recuperarlo per la Samp. Acerbi è un giocatore duttile che può giocare anche a sinistra essendo di piede mancino. Giovedì per me ha giocato una buona partita".