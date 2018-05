LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "De Vrij? Tempistica sbagliata ma sono tranquillo"

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che a breve parlerà alla vigilia della gara esterna contro il Crotone.

Prima domanda per Inzaghi: 180' che valgono la stagione. "Sì, domani abbiamo la sfida contro il Crotone e i calabresi si giocano tanto così come ci giochiamo tanto noi. Ci siamo preparati al meglio per una gara da giocare in uno stadio pieno d'entusiasmo, ma non saremo soli perché i nostri tifosi ci accompagneranno un questa ultima trasferta stagionale".

La Lazio merita di entrare in Champions? "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario per essere lì a giocarcela con queste squadre, sono corazzate costruite con altri budget. Sappiamo di essere lì a giocarcela, abbiamo fatto dei record in questa stagione. Abbiamo vinto in trasferta come non era mai accaduto nella storia della Lazio, così come i gol segnati. Domani giocheremo la 54esima gara stagionale, abbiamo fatto dei record per essere lì a giocarcela con queste squadre. Siamo lì e, sicuramente, ce la giocheremo fino alla fine".

La situazione di De Vrij andrà avanti così fino alla fine? Sarà in campo domani e contro l'Inter? "Sì, sono tranquillissimo per De Vrij perché so che tipo di ragazzo è. Conosco il professionista, sono certo che onorerà la maglia per rispetto dei tifosi, del club e dei propri compagni. So che è stato benissimo qui".

Le ha dato fastidio la notizia dell'accordo tra De Vrij e l'Inter? "La situazione era chiara da diverso tempo, probabilmente la tempistica è sbagliata ma a me non cambia nulla. Sono concentrato sul Crotone, dovremo fare bene domani".

Come sta la squadra? "Sta benissimo, arriva da cinque vittorie e un pareggio. Per arrivare qui ha fatto un qualcosa di straordinario, che va rafforzato nelle ultime partite da qui alla fine".

L'insidia più grande è il timore di non riuscire a conquistare la Champions? Ha lavorato sulla testa dei ragazzi? "Ho visto la squadra tranquilla e serena, consapevole della propria forza. Abbiamo preparato bene la gara di domani, sappiamo cosa troveremo. Il sogno è a portata di mano, mancano 180' e dovremo fare il massimo. Dovremo tirare fuori tutte le energie rimaste".

Come sono le condizioni di Radu e Lukaku? "Radu sta bene, valuteremo domani se partirà dall'inizio. Lukaku non ha recuperato, non partirà con Immobile, Parolo e Luis Alberto. Jordao è andato a giocare con la Primavera, gli altri ventuno partiranno. Per gli assenti, speriamo tutti quanti di poterli aver nell'ultima giornata. Quello un po' più difficile da recuperare è Luis Alberto".

Leiva è diffidato, farà calcoli su questa condizione? "E' diffidato come Bastos, ma credo che possa giocare. Dovrà fare attenzione, magari a gara in corso faremo altre valutazioni. Nel girone di andata è stato 13 gare in diffida, per questo credo che domani possa giocare".

Nani? "Può fare la prima o la seconda punta. É un'opzione che tengo ben in mente".

Chi sarà il rigorista viste le assenze di Immobile e di Luis Alberto? "Vedremo a seconda di chi giocherà, ho Lulic, Anderson, Nani, Milinkovic-Savic e Leiva che possono calciare un eventuale rigore".

Cosa ne pensa delle voci su Inter-Sassuolo? "Non penso che il Sassuolo andrà a San Siro per farsi umiliare. Giocherà con la mente libera e per l'Inter non sarà una partita semplice".

Di Gennaro potrebbe rientrare nelle turnazioni per domani? "E' tornato a stare bene, si sta allenando. E' un'opzione in più, vedremo la gara come si metterà. Facendo uscire Leiva, ho l'alternativa che risponde al nome di Di Gennaro".

