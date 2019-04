LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Dovevamo chiuderla prima, felice per Caicedo"

Fonte: Inviato a Marassi

20.15 - Successo importante per la Lazio. I biancocelesti hanno battuto 2-1 la Sampdoria e conquistano tre punti importantissimi per la lotta al quarto posto. Fra poco il tecnico Simone Inzaghi interverrà in conferenza dalla sala stampa del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

20.16 - Simone Inzaghi entra nella sala stampa dello stadio "Luigi Ferraris". Inizia la conferenza.

Tre punti importanti.

"Venivamo da una partita mercoledì in cui abbiamo speso tanto. Sono stati bravi i ragazzi ma dovevamo chiuderla. La Samp ha trovato il gol su una posizione irregolare di Quagliarella che Acerbi ha rimesso in gioco. Un'altra traversa di Immobile e sul ribaltamento abbiamo rischiato di prendere il 2-2. Sarebbe stata una beffa ma il calcio così. Tenevamo molto a questa gara contro una Samp che non ha mai mollato anche in dieci".

Cosa è successo nel secondo tempo?

"Dovevamo chiuderla prima, andare sul 3-0 perché un gol avrebbe riaperto la partita, così è stato. Sono tre punti importantissimi che muovono la classifica. Mancano cinque finali e dobbiamo guardare partita dopo partita".

Vittoria che vi rilancia nella corsa Champions?

"Senz'altro. Mancano 12 punti, c'è tempo e spazio per tutto. Sappiamo che siamo attardati ma voglio che la squadra non molli un centimetro. Domenica avremo una partita tosta ma dobbiamo guardare avanti e non pensare a ciò che succede attorno".

Caicedo la consideri una tua vittoria?

"Sono contentissimo per lui. Si merita tutto. Anche tanti di voi si saranno ricreduti. Felipe veniva ricordato come un giocatore che aveva sbagliato un gol importante a Crotone. A fine anno sono stato chiaro con lui e con la società che l'avrei voluto con me. E' un giocatore importante e sono contento che si stia ritagliando delle soddisfazioni personali perchè se le merita".

