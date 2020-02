LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Due punti persi, ma devo andare oltre"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Operazione sorpasso fallita per la Lazio, che pareggia 0-0 con l'Hellas Verona e non riesce a sopravanzare l'Inter al secondo posto in classifica. I biancocelesti rimangono terzi a 50 punti, a +11 da Roma e Atalanta e a -1 dai nerazzurri. A breve mister Inzaghi si presenterà in sala stampa dell'Olimpico per parlare della partita. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com!

Ore 23.19 - Inizia la conferenza di Inzaghi:

Oggi è mancata la lucidità, i giocatori hanno sentito la pressione?

"Abbiamo fatto una grande partita, ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati molto bravi in questi due giorni. Ci sono gare così in campionato, in cui fai 24 tiri, prendi due pali e il portiere avversario fa parate superlative. C'è rammarico, è normale, ma mi prendo la prestazione contro una squadra di valore".

Punto guadagnato?

"Per quello che si è visto in campo sono due punti persi, ma devo andare oltre e non guardare solo il risultato".

Correa e Cataldi come stanno?

"Stanno un pochino meglio, vedremo nei prossimi giorni se riusciremo a recuperarli per Parma. Sono due giocatori importanti, ci darebbero delle rotazioni in più".

Ore 23.22 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.