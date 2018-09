LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi"

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Federico Gaetano

Vigilia di campionato per la Lazio, attesa domani dalla trasferta contro l'Udinese. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla condizione della squadra dopo la vittoria: "Lunedì mattina ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi. Abbiamo fatto una bella gara contro il Genoa che aveva sei punti con una gara da recuperare. 5 minuti dopo abbiamo però subito cominciato a pensare all'Udinese".

Sulla formazione da schierare attorno a Immobile: "Io devo sempre essere attento a scegliere la formazione migliore da schierare. Col Genoa mi sembrava giusto cominciare con Caicedo: era la partita ideale per sfruttare le sue caratteristiche. Di volta in volta cercherò di scegliere gli uomini migliori. Sarà sempre il campo a dire se le scelte siano giuste o meno. Ma sono sempre fatte per il bene della mia Lazio".

Sul possibile turn-over: "Domani dovrò fare delle valutazioni, ho l'intera rosa disponibile ad eccezione di Radu e Lukaku: devo capire con l'allenamento di domani. Nella mia testa però c'è solo l'Udinese".

Sulla gestione di Lucas Leiva e Badelj: "Possibilità per Badelj ce ne sono. Leiva è importantissimo per noi, ha giocato alla grande col Genoa. Lo stesso vale per Badelj, si è inserito nel migliore dei modi, ci darà soluzioni. Domenica ad esempio ci ha dato più palleggio. Leiva ne ha fatte 51 su 55, quest'anno ne farà qualcuna in meno, ma resta imprescindibile".

Sulla possibilità di vedere ancora Caicedo dal primo minuto: "Giocherà Luis Alberto dall'inizio, domenica non ha giocato, si è allenato bene. Per gli altri dovrò valutare e cercare di scegliere al meglio. Ho ancora qualche ora per farlo".

Su Milinkovic-Savic: "Domenica ha fatto un'ottima gara. Stamani mi sembrava in discrete condizione ma è l'unico assieme ad Acerbi che devo valutare per bene perché non ha mai riposato. Lui mi ha dato disponibilità per giocare, ma ci sono tante gare ravvicinate. Dobbiamo presentarci al meglio".

Se anche lo spogliatoio pensa solo all'Udinese: "Si sa che il derby è una partita a sé. Ma noi dobbiamo fare attenzione all'Udinese che è una bella squadra, organizzata e ben allenata da questo allenatore all'esordio nel nostro campionato".

Su Correa: "Sta facendo molto bene, così come stanno facendo bene i suoi compagni d'attacco. Sa che ha concorrenza ma sa che ha anche la mia fiducia. E' un acquisto che ci darà delle soddisfazioni".

Su Berisha e Luiz Felipe: "Sono convocati, anche se devo ancora fare delle valutazioni. Berisha è un giocatore che ci darà un qualcosa in più. Deve stare tranquillo perché sono stati due mesi intensi per lui. Ci dà soluzioni diverse, ci aiuterà molto".

Sull'Udinese: "Abbiamo analizzato bene l'Udinese: Si chiude molto bene, è organizzata, riparte bene con Lasagna e De Paul. Inoltre hanno grande fisicità".

Sul possibile utilizzo di Luiz Felipe in difesa: "Ci sto pensando, perché ha lavorato bene in questi ultimi due giorni e Acerbi viene da 4 gare consecutive. Deciderò negli ultimissimi minuti prima della gara. A destra a centrocampo ho l'imbarazzo della scelta, ma anche a sinistra devo ancora scegliere tra Lulic e Durmisi".

14.52 - Termina la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi.