LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Ko immeritato, 2° gol Eintracht da annullare"

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa la sconfitta per 1-2 rimediata questa sera all'Olimpico contro l'Eintracht Francoforte in Europa League.

Sulla sconfitta di stasera: "La squadra ha fatto quello che doveva stasera, non meritavamo la sconfitta. Sono contento per lo spirito e la determinazione, non abbiamo certo perso come a Cipro".

Sull'obiettivo in Europa League: "L'obiettivo è quello di continuare il nostro percorso. Sappiamo che essendo arrivati secondi ci aspetterà un accoppiamento importante, ma è una bellissima competizione e tutte e 32 le squadre saranno agguerrite".

Sull'invasione di campo del tifoso dell'Eintracht e il cancello sfondato: "Queste cose non dovrebbero mai succedere, ma non hanno certo influito sulla nostra concentrazione. Abbiamo visto tanta confusione nella loro curva dalla panchina".

Su Lucas Leiva: "Lucas Leiva ha fatto la rifinitura, ma non è andato benissimo. Viene da una ricaduta e dobbiamo operare con cautela. Insieme allo staff e al ragazzo abbiamo deciso di preservarlo. C'è ottimismo comunque per Bergamo".

Su Luis Alberto-Correa: "Hanno fatto bene, ma tutta la squadra si è comportata bene. Ai due in avanti ho chiesto di tenere corta la squadra. Luis ha fatto bene anche da mezz'ala. Ho avuto le risposte che volevo. Stasera, rispetto a Cipro, ho visto un'altra Lazio".

Sul black-out: "Non c'è stato alcun black-out. Il primo gol loro è arrivato con un gran tiro da 30 metri, il secondo con un fallo e una posizione di fuorigioco".

Sull'Atalanta: "Ci aspetta una partita difficile, ma vogliamo andare a Bergamo per fare una partita gagliarda".

Sul bilancio di Europa League: "La concentrazione va sempre tenuta alta, concordo con quello che ha detto Acerbi. Il girone è stato duro, siamo stati bravi a indirizzarlo subito dopo quattro partite. Le ultime due sfide sono state diverse: a Cipro siamo stati deludenti, stasera non meritavamo di perdere".

