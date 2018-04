LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Voglio riportare la Lazio in semifinale"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Federico Gaetano

Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi.

Sull'esperienza sulla panchina della Lazio: "Sono stati due anni intensi, ricchi di soddisfazione e mi hanno dato tanto. Speriamo ci possano essere altri trofei, questi ragazzi sono stati meravigliosi per l'impegno che hanno messo in questo periodo".

Sull'importanza della difesa e l'abitudine a giocare partite importanti: "La stanchezza non c'è, alleno dei professionisti che si impegnano e si curano nel privato. La stanchezza mentale può esserci ma scompare quando vedi l'obiettivo. Dovremo attaccare sapendo che è preferibile non prendere gol. Rispetto per il Salisburgo ma nessun timore".

Sugli stimoli di arrivare in semifinale: "Mi piacerebbe centrarla, l'ho fatto da calciatore e da allenatore vorrei riportare la squadra lì. Dobbiamo fare due grandi gare contro squadra attrezzata e motivata a passare il turno".

Sull'avversario: "Abbiamo analizzato i nostri avversari, lavorano bene con tutti i reparti e abbinano qualità e quantità. È una squadra veloce che può colpire in ogni momento. Dovremo sbagliare tecnicamente il meno possibile. Abbiamo le stesse possibilità di passare il turno, poi saranno decisivi gli episodi".

Sul vantaggio di giocare l'andata in casa: "Non perdono in casa dal 2006 in Europa ma siamo fiduciosi. Ho visto bene i ragazzi e cercheranno di tirar fuori tutto quello che hanno".

Sul pubblico: "Sono contento che saranno in tanti, i nostri tifosi sono importanti. Al ritorno giocheremo in uno stadio esaurito".

Europa League o campionato?

"Siamo vicini alla fine della Coppa e diventa un obiettivo importante, dopo aver disputato 10 partite nel migliore dei modi. Siamo qui, stiamo interpretando bene anche il campionato ma l'EL è importante perché volevamo tornare in Europa e l'abbiamo onorata finora".

Comincia la conferenza stampa: "Il nostro pensiero non è andato subito al Salisburgo perché c'erano altri impegni, ma troveremo una squadra forte e organizzata, imbattuta in Europa nonostante abbia incontrato squadre di livello. Non è qui per caso, come noi. Siamo più forti? Bisognerà dimostrarlo sul campo. Abbiamo disputato sempre ottime partite, un ottimo cammino e vogliamo giocarcela nel migliore dei modi. Per quanto riguarda i singoli, Radu e Lulic si sono allenati bene e dovrebbero esserci. L'unico indisponibile credo sia Lukaku, Milinkovic-Savic penso che partirà dall'inizio".

Vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League. La Lazio di Simone Inzaghi si prepara ad ospitare l'ostico Salisburgo, cercando di ipotecare la qualificazione. Tra poco il mister biancoceleste parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire in diretta su Tuttomercatoweb.com. Con lui ci sarà il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic.