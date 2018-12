LIVE TMW - Lazio, Lotito: "Ho una Ferrari che viaggia lenta. Milinkovic? Fiducia"

Premere F5 per aggiornare la diretta

Fonte: Dall'inviato a Formello Riccardo Caponetti

13.09 - Termina la conferenza stampa del presidente Claudio Lotito.

13.07 - È soddisfatto dei nuovi acquisti? "Mi auguro che il processo di adattamento si sia ultimato, è capitato spesso a chi arrivava da fuori. Sono tutti giocatori di valore, dobbiamo metterli nella condizione di esprimere tutte le loro capacità".

13.05 - A gennaio rinforzerete la squadra? "Sarà una valutazione tecnica che ci dirà dove eventualmente intervenire. Possibili cessioni? In estate abbiamo avuto offerte importanti che nessun presidente al mondo avrebbe rifiutato".

13.02 - La Lazio è una squadra da primi 4 posti? "Non lo ritengo io, ma tutti gli addetti ai lavori che ci capiscono di calcio. Lo dice la storia di questo club e lo scorso campionato, in cui avremmo meritato di arrivare in Champions. Poi non mi sembra che la squadra dopo l'estate si sia indebolita. Sarà il campo che lo dimostrerà e lì ci sono tanti fatti imponderabili che incidono. Si vince tutti insieme, anche i tifosi sono importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Ora siamo a -1 dalla quarta in classifica, abbiamo passato con largo anticipo il girone di Europa League. Qui a Roma esiste una contrapposizione con l'altra squadra, ma voglio far capire che non è così. Dobbiamo guardare solo a noi".

13.00 - Ha parlato con Luis Alberto e Milinkovic? "Ci sono persone come Peruzzi che lavorano per questo. Ognuno di noi vive in maniera diversa le pressioni. Può capitare che ci siano dei momenti di flessione, ma sappiamo che sono due grandi giocatori e siamo convinti che torneranno nella migliore condizione".

12.55 - Qual è il suo stato d'animo presidente? "Lo stato d'animo di colui che è cosciente di avere una Ferrari ma che viaggia ad una velocità ridotta. Ma ci può stare che si ingolfi il motore, la cosa importante è ripartire in modo celere. Non ci aspettavamo questi tre risultati consecutivi".

12.48 - Comincia la conferenza: "Sono 4 anni che non parlo, ora ho deciso di farlo. Alla mia destra c'è il mio figlioccio Inzaghi, alla mia sinistra Tare e poi c'è Angelino Peruzzi. Ho ritenuto di farlo perché è da diverso tempo che leggo notizie mediatiche volte a destabilizzare l'ambiente. Il nostro è un ambiente sano, ma quando uno ha tanti figli può capitare che ci siano delle incomprensioni. Chiariamo una volta per tutte queste situazioni, noi non siamo transitori ma definitivi: Inzaghi sarà l'allenatore dei prossimi anni e anche Tare rimarrà il nostro direttore. Può capitare che qualche partita non vada nel verso giusto, ma questo non vuol dire che i rapporti si logorino. Non c'è dualismo, siamo un gruppo unito basato sul valore del rispetto dei ruoli di ognuno. Io non ho mai interferito".

12.46 - Tra poco live su Tuttomercatoweb.com la conferenza del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che prenderà parola presso la sala stampa del centro sportivo di Formello.