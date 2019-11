LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Grande vittoria esterna per il Lecce che risale la classifica ed esulta per l'1-0 conquistato al Franchi contro la Fiorentina. Tra poco Fabio Liverani, allenatore dei giallorossi, interverrà in conferenza stampa. Segui il live testuale su TMW!

23.35 - Inizia la conferenza

Il pubblico fiorentino l'ha applaudita.

"Quando torno qua lo faccio sempre con molto piacere. Ho ricordi indelebili e ricambio l'affetto".

Si immaginava una Fiorentina diversa?

"Sulla formazione non avevo dubbi. Hanno sempre giocato con grande continuità. Non c'erano tante sorprese. Sapevo che sarebbero partiti forti. Noi siamo stati un po' impreparati all'inizio ma poi abbiamo giocato alla pari. Andare sui campi e soffrire per noi è normale. Dobbiamo avere maggiori certezze quando abbiamo la palla".

Primo clean sheet della stagione, più fortuna o qualche accortezza?

"Andiamo a Genova contro la Samp, hanno tirato mezza volta e prendi gol all'ultimo. L'episodio non ci ha portato fortuna nella stagione ma stasera è stato bravo Gabriel e dunque usciamo imbattuti. L'importante è continuare a crescere con giocatori che si stanno levando delle belle soddisfazioni. La forza della squadra è il gruppo".

Shakhov gioca perché non c'è altro o c'è un processo di crescita?

"E' un ragazzo che doveva vivere i primi due tre mesi con difficoltà normali di adattamento. Però ha qualità e vuole migliorare. E' un giocatore che ci dà delle alternative quando non c'è Mancosu o insieme a lui".

C'è qualcosa che non l'ha convinta?

"A me dispiace quando perdiamo troppo palle con leggerezza in uscita. Domenica contro il Cagliari abbiamo preso gol così. Su questo dobbiamo crescere, la Serie A non è la Serie B e ogni errore porta un rischio. Oggi siamo stati bravini e fortunati. Dobbiamo regalare meno agli avversari".

Cosa ha detto dopo la partita?

"Gli ho fatto solo i complimenti".

23.42 - Termina la conferenza.