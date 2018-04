LIVE TMW - Liverpool-Roma 5-2, Klopp: "Al ritorno dovremo dare il massimo"

Cinque gol alla Roma: non succedeva dal 2015. Jurgen Klopp deve rammaricarsi per i due gol concessi nel finale, ma il 5-2 lascia ampi margini al Liverpool. In conferenza stampa, il tecnico dei Reds analizza la partita.

Sui due gol subiti.

"Ci sono stati due errori, uno nostro e uno dell'arbitro nel fischiare il rigore. Però mi hanno detto che col Manchester City c'è stato un errore a nostro favore, lo accettiamo. Ora sappiamo che per la Roma sarà tutto possibile, però io so benissimo che possiamo anche vincere la seconda partita. Noi non siamo il Barcellona, però: non abbiamo vinto niente negli anni. Andremo lì per lottare, passare il turno, andare in finale. Ora io sono concentrato al 100% sullo Stoke, non al ritorno a Roma".

Salah ora è considerato uno dei migliori giocatori al mondo.

"Fantastico, quasi impossibile difendere contro di lui. Noi abbiamo dovuto adattarci alla loro formazione nei primi 15 minuti, ma lui ha un impatto devastante. Il primo gol è da artista, geniale. Il secondo gol è stato davvero un piacere per gli occhi, sembra davvero freddissimo. C'è chi dice che non dovevo toglierlo, però quando abbiamo subito 2 gol abbiamo giocato meno bene, anche se lui fosse stato in campo non sarebbe cambiato nulla. Il migliore al mondo? Questo dovete dirlo voi, è sicuramente di classe mondiale, per essere il migliore ci vuole tempo".

Si aspetta una Roma molto diversa nella gara di ritorno?

"Sì".

È stato sorpreso dalla facilità che ha trovato il Liverpool nell'attaccare uno contro uno?

"No, pensavo che avrebbero giocato con un altro modulo. Però abbiamo soprattutto giocato molto bene, preparando questi passaggi dietro la loro difesa. Non è stato facile, ci è servito tanto lavoro".

Si aspettava che Salah fosse così incisivo? E cosa sarebbe cambiato se fosse stato ancora della Roma?

"La seconda domanda francamente non mi interessa. È quello che è. Se Neymar non va al PSG, Coutinho magari è ancora qui. Quindi è quello che è. Sulla prima, speravo che avesse questo impatto. Sta giocando una stagione fuori dal normale, noi speriamo di poterlo aiutare a continuare così: questo è il nostro lavoro, è un gioco di squadra. Poi lui deve prendere delle decisioni, ed evidentemente è bravo nel prenderle".

Stagione finita per Oxlade-Chamberlain?

"Temo di sì. Ovviamente non abbiamo ancora certezze, ma sembra che sia così. Spero che si riprenda al meglio".

Sul ritorno.

"Dovremo fare il miglior lavoro possibile. Andare lì e cercare di dare il massimo come cerchiamo di fare sempre. Stasera c'è stato un risultato molto positivo, magari alla fine non positivo fino alla fine, ma molto positivo".

Si conclude qui la diretta testuale TMW dedicata alla conferenza stampa di Jurgen Klopp.