LIVE TMW - Marsiglia, Garcia: "Incredibile essere andati sotto nel primo tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della sfida dell'Olimpico contro la Lazio, il tecnico del Marsiglia Rudi Garcia prende la parola in conferenza stampa. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sull'eliminazione: "E' una sconfitta crudele, perché non è meritata. Essere andati sotto nel primo tempo è stato incredibile, visto che la Lazio non ha creato nulla. Abbiamo sbagliato la gestione dell'ultimo minuto del primo tempo. Fino alla fine abbiamo provato a fare gol ma Strakosha è stato bravo. In questo momento poi ad ogni mezza occasione gli avversari fanno gol. Abbiamo giocato bene ma non possiamo essere soddisfatti ovviamente del risultato e dell'eliminazione".

Sul bilancio della stagione fino adesso: "L'obiettivo era qualificarsi anche se nel girone avevamo due squadre molto forti. Adesso l'obiettivo diventa quello di qualificarci in Champions".

Sul periodo nero: "La sconfitta col PSG è stata incoraggiante sotto certi aspetti. Adesso dobbiamo riprenderci subito in modo da poter vincere alla prossima gara di campionato. Questo è quello che conta".