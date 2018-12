LIVE TMW - Milan, Calabria: "Higuain può farci svoltare in Europa"

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sarà Davide Calabria con mister Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva di Europa League sul campo dell'Olympiacos. Tra poco il terzino rossonero parlerà nella sala stampa dello Stadio Karaiskakis di Atene.

Comincia la conferenza stampa di Calabria

Sull'importanza di Gattuso: "Sono qui da 4 anni, non mi sento sostituto di nessuno. Con mister Gattuso ho trovato continuità che è importante per giovani. L'età può ingannare ma non credo sia un fattore determinante"

Su quanto sia alto il rischio di strafare: "Ci vorrà intelligenza, non dovremo farci distrarre e pensare solo al campo. Se non arrivi preparato diventa difficile".

Su Higuain: "Siamo un gruppo unito, lo vedo bene. Ha un talento infinito, è uno dei migliori al mondo e può essere nervoso se le cose non girano. Lui può farci svoltare in Europa".