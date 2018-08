LIVE TMW - Milan, Castillejo: "San Siro unico, non vedo l'ora di giocare"

A tuttomercato su RMC Sport. In diretta dalle 17.00, la trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com fino alle 20.00 per tutti gli aggiornamenti di calciomercato fino alla chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato! I vostri whatsapp al 3318200213 con le...

RMC SPORT - A Tuttomercato : alle 20 si chiude: le ultime in diretta con noi!

Dramma Genova: l'Entella scende in campo a sostegno della città

Monopoli, contratto biennale per Mendicino

Fermana, arriva Pavoni in prestito dal Chievo

Pontedera, in entrata c'è Serena

Come a scuola: rimandati a settembre. Ancora caos tra B e C

Lucchese, in arrivo il portiere Falcone dalla Sampdoria

Cuneo, in difesa arriva Celia dal Sassuolo

Pisa, Eusepi verso la rescissione, Negro è in stand by

DS Alessandria: "Trattiamo Santini e Montini. Gonzalez in forse"

Non solo il Cagliari, anche il Milan crede nell'Olbia: due prestiti

Monopoli, incontro in corso con l'agente di Cittadino

Vis Pesaro, dalla Samp arriva in prestito Ivan

Giornata di presentazioni a Casa Milan. Samu Castillejo, nuovo esterno rossonero, parlerà tra poco in conferenza stampa.

Sul ruolo : "Ho giocato spesso come ala destra ma la posizione dipende dalle scelte del mister"

Sugli eventuali consigli dati da Bonera : "È stato tanti anni in questo club, mi ha parlato molto bene della società e dei tifosi, sono contento di cominciare una nuova tappa nella mia carriera".

Sull'emozione di giocare a San Siro : "Sono venuto da piccolo qui con la mia famiglia, è stata la prima e unica volta, un'esperienza indimenticabile. Non vedo l'ora di giocarci".

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

