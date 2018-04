LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Colpa mia, provo una vergogna pazzesca"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminata la conferenza di Gattuso

Sul rimedio: "So cosa non funziona, dobbiamo ricompattarci e non vedo più il veleno e l'anima che vedevo prima. Forse non riesco a trasmettere quello che volevo fare".

Sulla classifica: "Sappiamo che così è dura andare in Europa League se non ci diamo una svegliata. E' l'interpretazione che è sbagliata, ognuno interpreta la gara a modo suo. Noi l'abbiamo preparata bene ma poi in campo non l'abbiamo fatto e questo mi da fastidio. E' tutta colpa mia, provo una vergogna pazzesca".

Sul ritiro: "Non serve, ora ci mettiamo la faccia e poi dopo analizziamo cos'è che non è andato. Non possiamo pensare di fare le cose sbagliate, sono il più grande responsabilità. Non me ne frega nulla di quello che ho fatto di buono, devo capire il problema della squadra e del perchè c'è stata involuzione. Non mi piace fare queste figuracce, soprattutto con una squadra che sento mia".

Sulla gara: "La partita l'abbiamo persa nei primi 30 minuto, la responsabilità è la mia. Il Benevento non ci ha fatto capire nulla. Sono molto deluso, e questo mi da fastidio, so quello che non sta andando, nessuno può dire che non si allena bene. L'interpretazione del singolo giocatore è diverso da quello che prepariamo in settimana".

Dopo il match contro il Benevento a San Siro, parla il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. Segui la conferenza stampa dell'allenatore rossonero live su TMW.