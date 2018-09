LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Cutrone non al 100%. Halilovic ha talento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora sul Dudelange: "Non siamo venuti qui a pettinare le bambole, l'abbiamo preparata bene. Cose facili non esistono nello sport, da parte nostra c'è grande rispetto per il Dudelange. Domani vinca il migliore".

Su Reina: "Ha portato tanto, è un leader, è uno che nello spogliatoio del Milan sembra esserci da anni invece sono solo due mesi. E' il primo che rispetta le regole, è un ragazzo solare e positivo, un atleta coerente e professionista. Arriva sempre prima al campo di allenamento e Gigio deve fare copia-incolla dell'atteggiamento che ha Reina, per la passione che mette per fare il suo mestiere".

Su Halilovic: "E' convocato e domani vediamo se partirà dal primo minuto o farà uno spezzone. E' molto interessante a livello tecnico ma siamo tanti, quasi 30 giocatori, è normale che qualcuno resti fuori. Ha dimostrato che ha talento e deve continuare a lavorare".

Sul turnover: "Qualcosa cambieremo rispetto al solito, ma dobbiamo fare attenzione perchè giochiamo in Europa League. Dobbiamo sfruttare il nostro potenziale e giocare con il coltello tra i denti".

Sull'allenamento a Milanello: "La scelta è di allenarci a Milanello per preparare meglio la gara, già dalla scorsa stagione l'abbiamo fatto. Credo sia più opportuno lavorare con tranquillità prima del viaggio piuttosto che allenarci in Europa".

Sui 20 minuti di Cagliari: "Restano perchè abbiamo commesso degli errori a livello di reparto, non siamo ancora costanti, pur esprimendo un buon calcio. La nostra bravura è far capire ai ragazzi di avere tanto potenziale, qualcuno spesso lo dimentica. Bisogna mettere la paura da parte e avere più personalità".

Sui nuovi: "I ragazzi nuovi mi stanno mettendo in difficoltà e non è facile scegliere l'undici titolare. Stiamo bene insieme, qualche giocatore deve imparare ancora i movimenti però mi aspetto più verticalizzazioni".

Sul match: "Abbiamo tutto da perdere quando giochi con la maglia del Milan e giochi contro una squadra piccola come il Dudelange. Per tanti è un sogno giocare contro il Milan, da parte nostra invece dobbiamo rispettare gli avversari e non sottovalutare l'avversario. Affrontiamo la gara con voglia e mentalità".

Sull'attacco: "Se andiamo a vedere Higuain è quello che tocca più palloni in squadra. Negli ultimi 15 metri non riusciamo a trovarlo ma è un qualcosa che dobbiamo migliorare. Siamo una squadra che verticalizza e ci arriviamo più dell'anno scorso in attacco".

Su Cutrone: "Non è al 100% e abbiamo preferito non portarlo perchè non sta benissimo con la caviglia. Tranne Musacchio che è fermo da due giorni, per gli altri abbiamo deciso di lasciarli a casa per fare un lavoro diverso".

Sullo stadio: "Non è importante se lo stadio sia piccolo, non andiamo alla ricerca di nessun alibi. La storia dice che i miracoli sportivi esistono, dobbiamo giocare 11 contro 11, affrontiamo la partita in qualsiasi situazione. Siamo abituati a giocare negli stadi grandi, ma pure giocare in quelli piccoli ha il suo fascino".

Sul Dudelange ancora: "Gioca col 442, stanno bene quando attaccano la profondità, qualcuno ci può mettere in difficoltà. La loro forza però è il collettivo e hanno un allenatore preparato. Vogliono attaccare la profondità con le due punte".

Sul Dudelange: "Ha meritato di arrivare alle fasi a girone di Europa League, non siamo sorpresi. Dobbiamo fare attenzione, anche se sulla carta abbiamo qualcosa in più di loro. Ma la gara inizia da 0-0"-

