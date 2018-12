LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Metterei la firma per arrivare quarto"

© foto di PHOTOVIEWS

Termina qui la conferenza stampa di Gattuso.

Sulla pressione: "C'è sempre la pressione, in qualsiasi partita. Il Torino però può metterci in difficoltà, a livello fisico lasciamo qualcosa sui calci piazzati e dobbiamo stare attenti perchè soffriamo".

Sul riscatto di Bakayoko: "Non faccio il contabile. Faccio l'allenatore e la società sa quali sono i giocatori che mi piacciono, devono essere funzionali. Per riscattarlo ci vogliono soldi importanti, poi a livello economico non è un mio problema. Sanno loro cosa possono spendere e cosa possono fare".

Sulla difesa: "Ho tante idee, ma poi bisogna metterle in pratica. Forse giocheremo a tre, abbiamo tante cose in testa, però dobbiamo mettere meno giocatori possibili fuori ruolo".

Su Paquetà: "Deve essere ancora ufficializzato, in questo momento non si può parlare".

Sulla corsa all'Inter: "Penso alla gara di domani. L'Inter è una squadra forte, per noi deve essere uno stimolo stare attaccati a loro. Da parte mia non c'è l'obiettivo di arrivare prima dell'Inter. Dobbiamo puntare alla Champions. Metto la firma grande come questo tavolo ad arrivare quarti e l'Inter terza".

Su Calhanoglu: "Può fare molto di più. Se le sue prestazioni non sono state brillanti è anche colpa mia, perchè lo abbiamo messo in campo quando non stava bene fisicamente".

Su Bakayoko: "Un giocatore può sempre migliorare. La cosa che mi sta piacendo di più è il fatto che ha imparato a stare in campo tatticamente. E' cresciuto rapidamente su questo e non me l'aspettavo. Poi è forte e ha forza fisica, tecnicamente non è male".

Su Iago Falque: "Somiglia a Suso, ha caratteristiche diverse dagli altri, riesce a saltare l'avversario ed è completo a livello tecnico. Sta giocando veramente da leader, e bisogna fare molta attenzione".

Su Ibrahimovic: "Non mi risulta nulla. Ci sono Leo, Maldini e Gazidis, fate la domanda loro. Devo pensare a Borini che ha un fastidio alla caviglia e come far giocare gli attaccanti".

Sull'Europa League: "Pensiamo prima a domani e poi avremo tempo di pensare all'Olympiakos".

Su Romagnoli e Musacchio: "Hanno iniziato a correre, vediamo settimana prossima. E' più avanti Musacchio di Romagnoli, ma già stanno correndo ed è importante".

Su Paquetà: "Arriverà domani sarà qui qualche giorno, viene a vedere la città e fare dei test. Poi ne parleremo quando sarà un giocatore ufficiale del Milan".

Su Montella: "Nulla da dire, lui la pensa in questo modo. Gli auguro di trovare un lavoro al più presto, gli auguro il meglio".

Su Juve-Inter: "L'Inter ha giocato un bel calcio, la Juve è tosta, è stata una bella partita. Ma pensiamo a noi stessi, gufare gli avversari non va mai bene, perchè sono scaramantico e dopo ti viene sempre contro".

Sul giocare alla pari con le big: "Sarà il campo a dirlo, non abbiamo fatto assolutamente nulla e già col Toro abbiamo una gara difficile da affrontare. Dobbiamo crescere tanto, ma c'è una società che vuole fare cose importanti".

Su Higuain: "E' vero che non segna da un mese, c'è stata la sosta e ha avuto due giornate di squalifica. Il Pipita non sarà mai un problema per noi, lui deve concentrarsi a fare grandi prestazioni e non avere la fissazione del gol".

Sulla svolta: "Quando abbiamo avuto 5-6 infortuni ho visto occhi diversi nei miei giocatori, hanno dato tutti qualcosa in più".

Sul possibile meno uno dall'Inter: "Sembra che sia passato più di un anno, e se oggi i miglioramenti si vedono è perchè lavoriamo tanto e non lasciamo nulla al caso. Abbiamo voglia ci crescere e senso di appartenenza, questo è il segreto di questa società. La voglia di essere qui. Voglio vedere questo veleno, senza lasciare nulla al caso, ma lavorare con serietà. Nell'arco di un anno poche volte ho visto gente svogliata".

Su Cutrone e Higuain insieme: "Facciamo di tutto per farli giocare insieme. Non è un problema di quanti uomini abbiamo in avanti, ma il problema è avere equilibrio e sapere come muoverci, la chiave è questa".

Sul Torino: "E' una squadra ben messa in campo, difficile da affrontare. Non è un caso che in trasferta non abbiano mai perso quest'anno, per noi sarà molto impegnativa".

Su Gigi Radice: "E' venuta a mancare una grande persona, un grande uomo di sport, condoglianze alla sua famiglia. E' una perdita grandissima per il nostro mondo, abbiamo perso un grande uomo. Volevo ricordarlo così".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino in programma domani sera a San Siro. Segui le dichiarazioni dell'allenatore rossonero live su TMW.