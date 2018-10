LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Sofferto fisicità interista. Classifica? Non brutta"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

E' già possibile tracciare un bilancio? - "Abbiamo abbinato prestazioni imbarazzanti a partite come queste dove per novanta minuti la squadra è sempre stata ordinata e in partita, concedendo poco. Per quanto espresso meriteremmo qualche punto in più. Ora pensiamo alle prossime, ma la classifica non è poi così brutta"

Che consiglio dai a Donnarumma? - "Non ci stanno i paragoni con Dida come ho sentito, nel 2000, contro il Leeds. Nelson allora se la buttò dentro da solo. Adesso recuperiamo la gara contro il Genoa, lavoriamo sereni"

Soddisfatto comunque del processo di crescita della squadra? - "Ho visto tante cose positive. Giocare con questa mentalità e con questa voglia è un merito da sottolineare. Poi non si può affrontare questa Inter senza aggredirla. Il rammarico nasce negli ultimi quindici minuti, abbiamo sviluppato male a campo aperto, potevamo fare meglio. Il gol è stato casuale"

Higuain non incisivo perché? - "Si è innervosito, ma non siamo stati abbastanza bravi noi a metterlo nelle condizioni migliori per fare gol"

Conferma quanto detto ieri sulla fisicità dell'Inter? A Spalletti ha dato un po' fastidio... - "Complimenti a Spalletti. Gran derby. Oggi ha vinto lui, io ho quaranta anni. Domani vedremo. La squadra ha dato tutto e non ho nulla da rimproverarle. L'Inter non ha creato poi così tanto su azione. Tutto è nato grazie alla loro fisicità e non è un'offesa. Bonaventura ad esempio ha fatto fatica a sfondare sulla trequarti e non solo lui"

Reina potrebbe prendere il posto di Donnarumma? - "Gigi ha fatto qualche errore ma anche Musacchio. La colpa è un po' di tutti. In primis quando si perde dell'allenatore"

Passo indietro dei suoi: perché? - "A livello tecnico sicuramente. Abbiamo sofferto la loro fisicità e la loro pressione. Preso gol poi nel nostro miglior momento. Prestazione comunque non da buttar via. A livello mentale la squadre mi è piaciuto molto"

22.50 - Il Milan si ferma dopo otto risultati di fila tra campionato e coppa. I rossoneri cedono soltanto nel recupero e si arrendono al gol del solito Icardi. Tra poco il tecnico milanista, Gennaro Gattuso, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com