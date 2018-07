LIVE TMW - Milan, il giorno della verità. Il TAS potrebbe pronunciarsi domani

Premi F5 per aggiornare la pagina!

13.50 - AUMENTANO LE POSSIBILITA' DI UNO SLITTAMENTO DELLA SENTENZA - 13.26 - Secondo quanto riportato Sportmediaset, nelle ultime ore sono aumentate le possibilità che il TAS prenda ancora tempo per confermare la sentenza (con il club fuori dalle coppe) o annullare la decisione dell'UEFA nei confonti del Milan. Le cose stanno andando per le lunghe, con Tuil (per Elliott) e Marco Fassone (ad) già pronti a discutere la memoria difensiva della società rossonera: due i punti toccati, tra eguaglianza di trattamento (differente dai casi precedenti) e il debito non più verso terzi (Elliott), ma nei confronti dell'azionista di maggioranza. Nel pomeriggio la parola andrà agli avvocati, ma la sentenza potrebbe slittare alla giornata di domani e non attorno alle 19-20 odierne come previsto in precedenza: bivio dal quale potrebbe dipendere anche il futuro tecnico del Milan, con Suso, Donnarumma e Bonucci che, in caso di permanenza rossonera in Europa, potrebbero non essere più tentati dall'addio al club di via Aldo Rossi 8.

12.36 - SEDUTA INTERROTTA DOPO GLI INCONTRI DELLA MATTINA - Dopo la prima parte degli incontri avvenuti in mattinata (hanno parlato gli avvocati del Milan e Fassone), la seduta è stata interrotta per il pranzo. Nel pomeriggio toccherà tra gli altri ai consulenti rossoneri, esperti di diritto internazionale e antitrust.

12.25 - PAROLA ALLA DIFESA: PARLA FASSONE - In questi minuti l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, sta prendendo parola per spiegare le proprie ragioni. Ricordiamo che la fine dell'audizione è prevista per le ore 18.

11.36 - La delegazione rossonera, indipendentemente da quando uscirà il verdetto, rientrerà a Milano questa sera.

10.05 - SENTENZA, POSSIBILITA' ANCHE DI SLITTAMENTO - Secondo quanto riportato da Sky c'è anche l'eventualità che la sentenza possa essere slittata domattina.

10.00 - LE PREVISIONI DEI QUOTIDIANI - Queste le previsioni dei principali quotidiani sul TAS:

La Gazzetta dello Sport: "Europa League in bilico ma Elliot guida la rimonta e punta anche sulla disparità di trattamento con PSG, City e Inter".

Corriere dello Sport: "La posizione potrebbe migliorare dopo il passaggio ad Elliot ma le regole del fair play condizioneranno comunque il club".

Tuttosport: "Il giorno del giudizio. Haas giudice rigoroso e spigoloso che ha già bocciato Valnetino Rossi e Schwazer".

Corriere della Sera: "Quanto profondo e duraturo sarà l'impegno di Elliot nel Milan? Attorno a questa domanda si baserà un bel pezzo della decisione del TAS".

Repubblica: "Secondo le previsioni difficilmente il Milan riuscirà a ribaltare il verdetto Uefa. Possibile ultima uscita da Ad di Fassone".

La Stampa: "Al momento è più probabile che il TAS confermi un anno di esclusione dalle coppe Europee".

9.55 - HAAS, CHI E' IL GIUDICE DEL TAS - Il collegio arbitrale di Losanna sarà presieduto da Ulrich Haas. Tedesco nato in Svizzera, professore dell'Università di Zurigo, Haas in passato ha partecipato a vari storici arbitrati, fra cui quello del 2015 che ha respinto il ricorso di Valentino Rossi sulla penalità subita in Malesia dopo l'incidente con Marc Marquez,

9.50 - LA DELEGAZIONE DEL MILAN - Oggi il TAS emetterà la sentenza sul ricorso presentato dal Milan dopo l'esclusione dalle coppe europee sancita dalla UEFA. Presente a Losanna una delegazione dei rossoneri, capeggiata da Marco Fassone. Presente anche Valentina Montanari, direttore finanziario del club, Paolo Cappelli, Andrea Aiello. Inoltre, il Milan conta anche Antonio Rigozzi, legale di Ginevra esperto di contenziosi sportivi. Secondo quanto raccolto da Milannews.it confermata la presenza domani anche di Franck Tuil, importante manager del fondo Elliott.

9.41 - LA COMPOSIZIONE DEL TAS - Dopo la sentenza della Camera giudicante dell'Uefa, il Milan ha fatto ricorso d'urgenza al TAS di Losanna. Il collegio del Tribunale Arbitrale dello sport è composto da tre giudici: uno nominato dai rossoneri (lo svizzero Pierre Muller), uno nominato dall'Uefa (l'inglese Mark Hovell) e uno super partes, Ulrich Haas, tedesco nato in Svizzera. Da ricordare che il Tas di Losanna non ammette una nuova documentazione. Il club rossonero deve dimostrare, nel caso, di non averli mai presentati per un fatto non imputabile alla sua colpa. Altrimenti, l'Uefa potrebbe chiedere l'inammissibilità delle prove.

9.36 - GLI SCENARI - Sono tre i possibili scenari che possono arrivare dal TAS di Losanna.

- Ipotesi 1: assolvere totalmente il club di via Aldo Rossi, consentendogli di partecipare alla prossima Europa League.

- Ipotesi 2: rifiutare la richiesta del club rossonero.

- Ipotesi 3: invitare l'Uefa ad attenuare la pena.

Nella prima ipotesi, il Milan verrebbe rinviato nuovamente alla Camera investigativa dell'Uefa perché le violazioni dei paletti del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017 resterebbero comunque. In questo caso si procederebbe a un nuovo iter per accedere al regime di Settlement Agreement negato il 22 maggio. Se, invece, l'esclusione venisse confermata, il Milan tornerebbe alla Camera investigativa solamente tra un anno. Con una possibilità in più. Se il club rossonero, in questo arco di tempo, cambiasse proprietà, si riaprirebbe addirittura la porta del Voluntary Agreement, negato il 15 dicembre 2017.

Milan, è il giorno della verità. È attesa per oggi la decisione del Tas sul ricorso del club rossonero contro l'esclusione dalle coppe europee per una stagione, sancita dalla Uefa. L'udienza davanti al collegio di tre arbitri del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna inizierà infatti questa mattina e il dibattimento proseguirà dopo pranzo con interventi programmati fino alle 15 circa, come fa sapere il club rossonero. Dopo un break verranno esposte le osservazioni conclusive e, se necessari, ci sarà spazio per ulteriori approfondimenti, con la fine dell'audizione prevista per le 18. A seguire il collegio arbitrale emetterà il proprio verdetto. Segui il LIVE di TuttoMercatoweb.com!