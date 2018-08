LIVE TMW - Milan, Leonardo: "Arrivo Higuain molto importante per noi"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

16.08 - Terminata la conferenza stampa di Paolo Maldini e Leonardo, che fa scendere i titoli di coda anche sul mercato rossonero.

Domanda per Maldini: come farà a seguire il Settore Giovanile essendoci anche Daniel, suo figlio?

"Siamo d'accordo che Daniel lo segue Leo e tutto il resto lo segue io per evitare conflitti di interessi (ride, ndr). C'è stato un cambio precedente del responsabile del settore giovanile quindi la situazione è fatta. Naturalmente investiremo nel vivaio soldi e tempo, ha sempre dato soddisfazione al Milan".

Domanda per Leonardo: l'operazione in prestito con diritto di riscatto di Andrè Silva prevede un obbligo di riscatto 'mascherato'?

"Qua non c'è niente di mascherato. Noi facciamo i nostri contratti esattamente come sono e non c'è niente di mascherato. Se ti riferivi all'operazione con Higuain è un prestito con diritto di riscatto. Come per Bakayoko e per Andrè Silva. E' una formula molto comune ad oggi per una serie di motivi, anche per noi che stiamo ricominciando un percorso con la nuova proprietà e che ci permette di fare delle scelte quest'anno. E' sempre stata molto chiara con tutti, con Raiola e con tutti gli altri. Cerchiamo di avere un'identità presente in ogni trattativa".

Domanda per Leonardo: un'opportunità che avete trovato strada facendo?

"Credo che l'arrivo di Higuain sia stato molto importante per il Milan, un record-man in Italia, un arrivo di grande peso che è arrivato proprio all'inizio ed è stato un momento molto importante per noi".

Domanda per Maldini: nella rosa del Milan c'è un Paolo Maldini?

"Non mi sono mai piaciuti i paragoni. Ognuno ha la propria storia, le proprie caratteristiche".

Domanda per Maldini: il mercato che chiude prima vi è piaciuto?

"Mi pare logico che chiuda prima dell'inizio del campionato, è una regola giusta".

Risponde anche Leonardo: "E' vero, la regola è giusta, ma l'inizio dei vari campionati spostato rende un po' difficoltoso combinare entrare e uscite".

Domanda per Leonardo: qual è stata la trattativa più difficile per voi?

"Devo dire che siamo stati ricevuti molto bene, le persone che lavorano nel mondo del calcio ci hanno offerto grande apertura. Col Villarreal non è stata una trattativa semplice, con la Juventus altrettanto".

Domanda per Maldini: quale nuovo arrivo la stuzzica di più?

"Mi incuriosisce Castillejo, credo che potrà essere una gran sorpresa",

Domanda per Maldini: potrebbe esordire nel nuovo ruolo contro il Napoli di Ancelotti.

"Non è ancora deciso, ma ci adegueremo. Sarà molto particolare vederlo sulla panchina del Napoli, ma per un allenatore di questo livello è normale. Ha allenato la Juve, il Milan e il Parma quando il Parma era una delle squadre migliori d'Europa".

Domanda per Leonardo: è vero che Gattuso aveva una vera fissazione per Bakayoko?

"Gli è piaciuta molto l'idea, il mercato è questione di opportunità. Gattuso pensava ad un centrocampista con le sue caratteristiche, gli piaceva molto. Prima non era fattibile, poi lo è diventata".

Domanda per Leonardo: la corsa Scudetto è così scontata?

"Non è scontata, mantenere il livello della Juve non è mai facile. I cicli finiscono, un giorno. La Juve si concentrerà molto sulla Champions, questo sembra chiaro. L'Inter si è rafforzata, la Roma ha una squadra giovane, il Napoli ha cambiato, la Lazio ha fatto molto bene e ha mantenuto il gruppo e noi siamo competitivi secondo me. Non vedo questa differenza così importante. La Serie A sta crescendo come appeal, anche perché oggi vale meno della Liga. In Brasile nessuno ha comprato i diritti tv del nostro campionato, un paese di 200 milioni di persone".

Domanda per Maldini: chi conduceva le trattative tra voi due?

Risponde Leonardo: "Credo che ci completiamo, per quello che ci siamo detti all'inizio. Abbiamo caratteristiche diverse e storie diverse, ma siamo complici di questo momento, che ci rende vicini a livello emozionale. La nostra amicizia e l'ammirazione reciproca ci rende forti. In ogni momento delle trattative, che abbiamo sempre fatto insieme, siamo stati presenti e credo abbia funzionato molto bene".

Domanda per Leonardo: qual è l'obiettivo della squadra?

Risponde però Maldini: "L'obiettivo è migliorare il sesto posto dell'anno scorso, c'è grande differenza se lo miglioreremo di uno o due posti. Io credo che la squadra possa farcela, l'ho percepito anche durante l'allenamento. C'è una coesione particolare tra di noi e con Rino".

Domanda per Leonardo: un giocatore che è stato vicino al Milan?

"Siamo arrivati senza un progetto per questo mercato, nessuno ha pensato al mercato prima del 21 luglio. Siamo abbastanza contenti del nostro risultato, l'organico ci sembra molto equilibrato".

Domanda per Leonardo: molti tifosi sono felici, altri chiedono un'altra mezzala. Il Milan ci ha effettivamente pensato?

"No, il centrocampista che volevamo era Bakayoko poi sarà Rino a metterlo in campo secondo le sue idee. Abbiamo giocatori molto versatili, la squadra può variare sistema, non credo manchi un tassello".

Domanda per Leonardo: c'è mai stata una trattativa per Milinkovic-Savic?

"Mai stata una trattativa per Milinkovic-Savic, con Kezman ho parlato e non lo nego ma una trattativa non è mai partita. Sapevamo sin dall'inizio che oggi non è fattibile, un giocatore dal costo altissimo che non entra nei paletti che abbiamo messo noi e dalla UEFA. Le operazioni sono state tutte congiunte: una uscita e una entrata. A livello di bilancio siamo in attivo e abbiamo mantenuto il monte ingaggi, le operazioni che abbiamo fatto hanno inciso pochissimo sul bilancio. Cambiando una cosa e un'altra, penso che la squadra fatta sia ancora più competitiva".

Domanda per Maldini: cosa ti ha reso più felice di questi giorni di lavoro con il Milan?

"Ci sono tante cose nuove, la parte d'ufficio ovviamente rispetto al campo. E' stato molto bello andare a Madrid con la squadra, rincontrare vecchi avversari e percepire il rispetto per la mia persona e per il club".

Domanda per Leonardo: 13 operazione di mercato in 22 giorni, tante ore di lavoro, anche notturne.

"Io sono felicissimo, è una fatica che non senti. “Quando hai un obiettivo come quello di oggi, che a livello di numero, umore e organico che fosse bilanciata a competitiva. Già lo era, perché ha fatto un campionato in crescendo, adesso pensiamo che sia migliore. C’è grande coinvolgimento. Se non hai una linea guida, è difficile fare una squadra. Servono delle persone e per fare qualcosa di importante, deve essere capita a rispettata. Deve essere migliorato il rapporto tra società, giocatori e allenatori. Con il club che detta regole e modi da seguire. Non è facile, ma va capita sempre di più. Noi, attraverso il lavoro quotidiano e la coerenza delle scelte, dobbiamo fare così perché non esiste una squadra che vince senza una società che comanda”.

Domanda per Maldini: la campagna acquisti va a concludersi, otto nuovi giocatori, tanto lavoro da fare per rendere organici questi nuovi innesti. Compito importante per Gattuso e per te.

"E' importante farli sentire a casa, renderne l'inserimento il più naturale possibile, la società ha fatto tanto e farà tanto per questi ragazzi. Questi sono ragazzi di qualità, anche chi è arrivato oggi parla la stessa lingua calcistica di quelli che sono qua, ci sono le premesse per una grande stagione".

