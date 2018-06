LIVE TMW - Mondiali: day 2. Oggi Spagna-Portogallo. Egitto, Salah out

© foto di Insidefoto/Image Sport

13.03 . Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 14 tra Egitto e Uruguay. Out Salah, l'Uruguay avanti con Suarez e Cavani:

Egitto (4-4-2): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet; Marwan, Warda.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Suarez, Cavani.

12.36 - Ai microfoni di Tuttomercatoweb Hazem Emam, ex stella dell'Egitto, ha presentato la squadra di Hector Cuper: "Salah è unico, sarebbe come togliere Messi all'Argentina o Ronaldo al Portogallo. C'è Sobhi, attualmente allo Stoke City o Warda, eletto miglior straniero del campionato greco. E poi occhio a Trezeguet: lo chiamano così per la sua somiglianza fisica ma gioca in un ruolo differente, esterno sinistro d'attacco dotato di grande velocità. Può essere la sorpresa del Mondiale e non è un caso che il Galatasaray abbia puntato gli occhi su di lui".

12.32 - Con molta probabilità Mohamed Salah non partirà titolare nella sfida contro l'Uruguay, contrariamente a quanto annunciato ieri da Cuper in conferenza stampa.

12.18 - Come detto saranno Egitto e Uruguay le prima Nazionali a scendere in campo nella giornata di oggi, con il calcio d'inizio fissato per le ore 14. Queste le probabili formazioni:

Egitto (4-4-2): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny, Trezeguet, Said; Salah, Mohsen. A disposizione: El-Hadary, Ekramy, Awad, Elmohamady, Gaber, Samir, Ashraf, Hamdy, Shikabala, Warda, Morsy, Sobhi, Mahmoud Kahraba. Commissario tecnico: Héctor Cúper

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez. A disposizione: Silva, Campana, Coates, Pereira, Gaston Silva, Torreira, Sanchez, Laxalt, Rodriguez, Urretaviscaya, Stuani, Gomez. Commissario tecnico: Oscar Tabarez.

11.48 - Alle 17 sarà il turno di Marocco e Iran, mentre il match clou sarà quello delle 20 tra Spagna e Portogallo: prima panchina per Hierro dopo l'esonero di Lopetegui, mentre Cristiano Ronaldo cercherà di essere da subito protagonista contro tanti dei suoi compagni al Real Madrid.

11.30 - Seconda giornata di partite per il Mondiale 2018. Dopo la rotonda vittoria della Russia contro l'Arabia Saudita nel match inaugurale, alle 14 saranno Egitto e Uruguay a sfidarsi nella sfida che chiuderà il gruppo A. Mohamed Salah sarà regolarmente in campo dopo l'infortunio patito nella finale di Champions League e Cuper punterà su di lui per prendere i primi punti nel girone.