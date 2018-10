LIVE TMW - Mourinho: "La Juve è favorita per la Champions da cinque anni"

Fonte: Inviato a Manchester

14.50 - Tutto pronto presso la sala stampa di Old Trafford per José Mourinho: alle 14 locali, le 15 ora italiana, lo Special One, accompagnato da Romelu Lukaku, presenterà la gara di domani sera contro la Juventus, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

15.00 - Ecco Mourinho, appena arrivato presso la sala stampa di Old Trafford. A breve inizierà la conferenza stampa, il primo a parlare come di consueto sarà l'allenatore..

Prime parole sulla squadra: "Tutti i giocatori sono a disposizione, non ho niente da nascondere".

È aperto all'idea di un ritorno al Real?

"Mi piace stare qui e rispettare il mio contratto fino all'ultimo giorno, magari anche dopo".

Ritroverà Cristiano Ronaldo.

"È a un livello in cui non ha bisogno che parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti".

Quanto peserà questa partita?

"La nostra forma l'abbiamo dimostrata nelle ultime due partite, abbiamo dimostrato come vogliamo giocare e vogliamo provare a farlo ancora".

È possibile che torni Valencia?

"Ha passato dieci giorni senza allenarsi, ha avuto un problema anche se non è proprio un infortunio. Ha avuto un intervento chirurgico molto complicato alla bocca e ha bisogno di tempo per recuperare".

Siete pronti per la Juve?

"Contro il Chelsea, da un lato siamo stati tutti contenti della prestazione, dall'altro siamo stati tutti scontenti del risultato. Quindi è stato un po' contraddittorio: dobbiamo tirare fuori il meglio da entrambe le cose. Guadagnare fiducia dalla felicità, e usare la rabbia per motivarci e giocare ancora meglio".

Come è cambiato CR7 da quando lo allenava?

"Non capisco perché mi facciate domande sui singoli, sul Real Madrid o su altre cose. Giocheremo contro una squadra che ha vinto tanto in Italia, è questo che mi motiva e la conferenza deve essere riguardante la partita. Se volete andare in un'altra direzione ci vado anche io. Sono serio: voglio ringraziare Sarri per la sua onestà, voglio ringraziare anche il Chelsea per la sua onestà. Però non sono contento che ci vadano pesante con questo ragazzo (Marco Ianni, ndr): ha fatto un errore, ma non penso che debba essere licenziato. Non devono distruggere la carriera di un ragazzo che potrebbe essere un grande allenatore. Per me la storia è finita quando mi ha chiesto scusa, ma non voglio che le cose cambino per lui. Tutti fanno degli errori e spero che lui continui a lavorare col Chelsea".

È contento di Martial?

"Penso che per lui valga quello che dico per la squadra, si stanno divertendo e lo fa anche lui. È più semplice per i singoli quando anche la squadra si diverte. Anthony ha trovato i gol quando la squadra ha trovato i gol e ha giocato bene".

La Juventus è la favorita numero uno per la Champions? Cosa ha in più a parte Ronaldo?

"Quando dici a parte Ronaldo sembra che intendi poco. A parte Ronaldo ha Bonucci. A parte Bonucci ha Cancelo. A parte Cancelo ha Emre Can: a tal proposito, speriamo che torni a giocare presto e non sia niente di grave. La Juve ha tanto e ha un anno di esperienza in più, con lo stesso allenatore e la stessa struttura. È candidata a vincere la Champions da cinque anni, ha fatto due finali e ha vinto sette scudetti di fila. Ha un giocatore che la differenza, è più di una candidata alla vittoria finale".

Si conclude qui la conferenza di Mourinho.