LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Andremo a Liverpool senza fare calcoli"

17.22 Arrivato Ancelotti in sala stampa. "Abbiamo difeso bene, con intensità. Nella prima parte di partita - ha detto - non abbiamo subito contropiedi, siamo stati sempre equilibrati. Tutti hanno lavorato con molta intensità, senza concedere chance. Nella seconda parte è aumentata l'intensità anche in attacco, nella prima parte abbiamo gigioneggiato un po'".

Andrete a Liverpool per provare a segnare? "Si va a Liverpool per fare la miglior gara possibile e per sfruttare le nostre qualità che non sono difensive, proviamo sempre a imporre il nostro gioco. Abbiamo la buona immagine che ci ha dato la gara di andata, anche se il Liverpool ha cambiato un po' strategia. Imposteremo una partita per giocare al meglio delle nostre possibilità, senza fare troppo calcoli".

Quanto può dare Ghoulam? "Moltissimo, questa squadra può raggiungere livelli più alti dei calciatori che finora non ci sono stati. Mi riferisco a Ghoulam, Meret e Younes. Quando saranno al 100% potranno dare un miglioramento al nostro gioco".

Quando è tornato in Italia, si aspettava una Juve così rullo compressore? "Sì, perché vince da sette anni. Con l'arrivo di Ronaldo ha avuto un ulteriore incremento della qualità. Noi dovremo restare sul pezzo e dare del filo da torcere alla Juventus. Se i bianconeri dovessero vincere tutte le gare da qui alla fine, gli faremo i complimenti".

Si parla tanto di anti-Juve, le altre squadre steccano. "Noi non pensiamo agli altri, l'Inter ieri sera è stata in gara per molto tempo. Non gli è andata bene, ma pensiamo a noi stessi. Finora le cose sono andate bene, martedì arriva una gara molto importante e vedremo se riusciremo a evidenziare i nostri miglioramenti".

La prestazione di Ounas? "Ha fatto molto bene, la posizione sul centrodestra lo agevola. Ha fatto un gol importante, quella rete ha chiuso la gara".

Alla luce di oggi, aumenta il rammarico per Napoli-Chievo? "Sì, cresce perché diventa quasi inspiegabile. La gara di oggi è iniziata diversamente come intensità, l'abbiamo sbloccata presto. Noi dobbiamo fare meglio, siamo convinti di poterlo fare".

Come convincere la squadra che si può lottare per lo Scudetto? "Bisogna tenere duro, senza pensare alle gare successive. Ora pensiamo al Liverpool, avremo la giusta motivazione".

La Curva B ha esposto uno striscione 'Noi ci crediamo'. Voi quanto ci credete al passaggio del turno in Champions? "Noi ci crediamo al 100%, abbiamo preparato una torta e ora bisogna metterci la ciliegia. Sarà dura, ma siamo contenti che tutti ci credano".

E' quella la posizione in cui sarà sempre schierato Younes? "Può giocare lì, oppure nella posizione che Zielinski ha occupato nella prima parte. Amin è molto serio e professionale, bravo nell'uno contro uno. E' un uomo in più, diciamo che il mercato di gennaio è stato anticipato. Quindi (sorride, ndr) è arrivato nel mercato di dicembre".

Quando potremo rivedere Verdi? "Credo che nel giro di 15 giorni sarà pronto".

