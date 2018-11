LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "C'è rammarico, mancata intensità a inizio gara"

Fonte: Dal San Paolo di Napoli

17.29 - Arrivato Ancelotti in sala stampa.

Cosa è mancato al Napoli? "E' mancata l'intensità nella fase iniziale della gara. A inizio partita abbiamo peccato di efficacia e di intensità, è vero che è stato soprattutto lì il problema. Eravamo poco reattivi nella transizione, dando a volte al Chievo la chance di arrivare in area. Nella ripresa abbiamo giocato con più energia, ma andava sfruttata nella fase iniziale. Lì siamo mancati quest'oggi".

I cambi di Diawara e Ounas? "Diawara è uscito soltanto per non avere problemi col cartellino giallo rimediato nel primo tempo, Ounas è uscito per far entrare un calciatore più fisico come Milik. Il problema non è stato della prestazione personale, ma collettiva. E' un pari che va preso con rammarico, perché non c'è stata l'intensità di altre volte in questa prima parte di gara".

Contro la Roma tanti corner ma nessun gol, oggi la situazione si è ripetuta? "Purtroppo non possiamo allungare i nostri calciatori, Albiol e Koulibaly sono forti nel gioco aereo ma non riusciamo a sfruttare questa carta. Dobbiamo lavorare per trovare altre soluzioni, che forse non sono ancora uscite".

Alcuni episodi potevano decidere la gara. Il palo di Insigne, l'occasione di Koulibaly, poi il fallo su Callejon sembrava netto. L'arbitro non poteva riguardarlo al VAR? "Non ci attacchiamo a questo. Dobbiamo prenderci questo pareggio, c'è rammarico ma non abbiamo fatto la migliore partita. Bisogna fare tesoro di questa gara, perché mercoledì contro la Stella Rossa può presentarsi una gara simile a quella contro il Chievo perché è una squadra arcigna, difende molto e dobbiamo indirizzarla nella fase iniziale con più intensità".

In settimana ha parlato dei cori razzisti e della possibilità di sospendere le gare. Ne hanno parlato anche in Figc. "La sensibilizzazione di quest'argomento è necessaria, bisogna che tutti lo siamo. E' già un fatto positivo. Poi ci sono regolamenti che gli organi competenti devono fare rispettare".

Non è il momento dei calcoli, ma la Juve ha otto punti di vantaggio sul Napoli. "Certamente non è che una gara mi fa perdere il sogno e il sonno, confido in questa squadra. Non avrei cambiato nulla rispetto a ieri, aspettiamo la fine del girone di andata. Abbiamo un obiettivo che è quella della gara di mercoledì, non è il momento di fare calcoli".

17.35 - Terminata la conferenza di Ancelotti.