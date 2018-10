LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Col PSG non decisiva, sento fiducia della città"

Fonte: Dall'inviato a Parigi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli che a breve parlerà dalla sala stampa del Parco dei Principi alla vigilia della gara di Champions contro il PSG.

18.27 - Arrivato Ancelotti in sala stampa. "E' una gara importante, ma non è già decisiva. L'impegno di domani è molto complicato, ma siamo abituati a giocare gare complicate in cui non partiamo favoriti".

A Parigi un anno fa la sua ultima gara col Bayern, le costò la partita. Cos'è cambiato? "Tante cose, è cambiato anche il PSG, l'allenatore, il Bayern no, i problemi che aveva li ha anche adesso da quello che sento. Il mio stato d'animo è cambiato molto, l'anno scorso arrivai qui che sentivo la fiducia di 4-5 giocatori, ora sento la fiducia dei giocatori e di tutto l'ambiente. Lo stato d'animo cambia totalmente".

Esistono contromisure per il PSG? "Le squadre imbattibili non esistono, è vero che hanno un potenziale incredibile davanti ma la gara col Liverpool ci ha dato molta consapevolezza ed in pochi ci credevano. Dobbiamo mostrare ciò che abbiamo, poi non so se servirà per vincere, ma è quello che vogliamo fare, mostriamo tutte le qualità contro una squadra formidabile contro una candidata a vincere la Champions".

Mister, cosa può fare per sovvertire il pronostico? "Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, la nostra strategia, come sempre, così i giocatori si sentiranno maggiormente a loro agio".

La vittoria di Liverpool ha cambiato tutta la situazione. "La cosa positiva è stata l'attenzione, al di là della strategia, perché altrimenti non funziona, passa tutto in mano ai giocatori ed alla loro applicazione e coraggio. Se non hai coraggio puoi pure stare a casa, noi siamo qui per giocare".

Mister, è partito da Parigi per altri club importanti. Perché ha detto sì al Napoli? "Non leggi i giornali italiani, l'ho detto già tante volte, tre cose: il progetto del club, la qualità dei giocatori e la bellezza di Napoli".

Si potrà vedere qualcosa di diverso come uomini e modulo in difesa contro il loro tridente? "Rispetto a quali delle ultime 11 formazioni (ride, ndr). E' ipotizzabile sicuramente come strategia perché qualitativamente sono due grandi squadre, ma diverse PSG e Liverpool. Quindi cambieremo qualcosa come strategia".

Pensa che il Napoli possa essere addirittura favorito? "Non ci interessa, non significa niente, anche se quando sono usciti i gruppi il Napoli era la terza squadra del gruppo. Arrivare qui e dire il Napoli è temibile ci fa solo piacere, qui mi fermo".

Su Verratti: "E' un giocatore importante, uno dei migliori centrocampisti che ho avuto".

E' un piacere tornare a Parigi? Cosa pensa del PSG di Tuchel? "Ho un buon ricordo del tempo qui, ho migliorato la conoscenza, Tuchel l'ho incontrato in Germania a Dortmund, siamo amici, abbiamo parlato a Ginevra, spero vada bene per lui qui per far crescere il PSG".

Mister, per Diawara ci sono possibilità? Puntate su di lui? Poteva andar via, l'avete trattenuto ma gioca poco. "Può giocare domani, è tornato dalla nazionale in buone condizioni. E' vero, non l'ho utilizzato molto, ma ogni volta mi ha soddisfatto. E' molto giovane, può migliorare ed abbiamo molta fiducia in lui, ha solo bisogno di tempo per fare esperienza".

18.44 - Terminata la conferenza di Ancelotti.