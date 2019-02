LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Serve precisione, qualificazione indirizzata"

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Amici di Tuttomercatoweb.com, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, dal Letzigrund Stadion, parlerà nell'immediato post della gara di Europa League contro lo Zurigo.

21.20 - Iniziata a conferenza stampa

E' soddisfatto della prestazione? "Abbiamo iniziato a giocare bene mettendo inizialmente pressione. Abbiamo avuto fortuna e bravura per sbloccarla subito, successivamente abbiamo continuato con lo spirito giusto nonostante le condizioni del campo".

L'ultima parte della gara ti lascia qualche pensiero? "Si poteva essere più precisi, siamo migliorati un po' nella finalizzazione perché bisogna considerare anche le condizioni del campo che non permetteva un fraseggio preciso".

Buona prestazione di Zielinski nel giorno dell'addio di Marek Hamsik, si tratta di un passaggio di testimone? "Ha concretizzato quanto di bene sta facendo, finalmente ha trovato il gol la grande qualità che mette in attacco".

L'ultimo quarto d'ora qualche inquietudine può lasciarla? "Solo se al ritorno non dovessimo mettere lo spirito giusto in campo. La partita va giocata al meglio, se lo fai non c'è inquietudine".

Nel finale c'è stato qualche problema fisico per Maksimovic e Koulibaly. Come stanno? "Nessun problema, stanno bene, per loro solo qualche acciacco".

Come valuta Fabian al centro del campo? "Deve migliorare come posizione e a livello organizzativo, è giovane e quindi molto esuberante. Quindi non sempre è posizionato bene difensivamente".

Le condizioni di Mertens? "Ha un fastidio da due giorni, un muscolo contratto. Considerando anche il freddo abbiamo preferito non rischiarlo".

I miglioramenti della squadra? "Abbiamo indirizzato la qualificazione, questa era la cosa più importante. Tuttavia sappiamo che dobbiamo migliorare ulteriormente sotto porta anche se un po' l'abbiamo già fatto".

23.28 - Terminata la conferenza di Ancelotti.