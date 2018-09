LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Siamo stati troppo lenti. Partita da 6"

Fonte: Dal nostro inviato a Belgrado, Raimondo De Magistris

23.54 - Conclusa la conferenza stampa.

23.53 - Avete sottovalutato la Stella Rossa? "No, non l'abbiamo sottovalutata. Hamsik e Mertens non hanno giocato perché volevo tenere giocatori freschi dall'inizio. E' la prima partita e ne mancano cinque, ora cercheremo di vincere la prossima col Liverpool".

23.51 - Come mai avete giocato senza un regista? "Perché pensavo che la gestione si poteva fare anche senza un regista di ruolo come Fabian Ruiz. Il problema non è stato questo".

23.50 - Rifarebbe le stesse scelte? Per me Fabian Ruiz ha fatto bene, non è stato stasera un problema di formazione. La gara andava giocata così, ma nella finalizzazione andava gestita meglio".

23.48 - Ci sono giocatori ancora non al 100%? "Dobbiamo trovare l'equilibrio. Chi ha giocato al Mondiale ha un po' di ritardo, ma stasera il problema era legato agli spazi che erano estremamente ridotti".

23.47 - Come ha visto la Stella Rossa e l'arbitraggio? "La Stella Rossa ha fatto la partita che doveva, s'è chiusa ed è partita in contropiede. L'arbitro ha condotto una discreta partita, ma ha gestito male il finale".

23.46 - I cambi non ti hanno dato quello che ti aspettavi? "No, i cambi hanno fatto quello che dovevano. Mertens quando è entrato ha avuto 2-3 buone opportunità e anche Ounas e Hamsik sono entrati bene in partita".

23.46 - E' più deluso o arrabbiato? "Abbiamo fatto una partita sufficiente, non sono né deluso né arrabbiato. Per quello che abbiamo fatto sul campo si doveva vincere, una gara da 6".

23.43 - Ha inizio la conferenza stampa: "Siamo dispiaciuti. E' mancata precisione in zona gol, cattiveria nell'ultimo passaggio. Peccato, perché la squadra doveva essere più precisa. Non abbiamo fatto cose eccezionali, siamo stati un po' lenti e abbiamo trovato una difesa chiusa. Però, in 2-3 circostanze siamo riusciti a mettere il giocatore dinanzi al portiere".

23.40 - Lettori di TMW buonasera e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che commenterà, dalla sala stampa del Marakana, il match contro la Stella Rossa Belgrado finito 0-0.