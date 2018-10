LIVE TMW - Napoli, Hamsik: "Bello ritrovare Cavani, domani gara importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quanto è importante la gara di domani? "Molto importante, lo è ogni gara di Champions. La vittoria contro il Liverpool ci ha dato fiducia, speriamo di ripetere quella gara. Dipende tutto da noi, siamo venuti a Parigi per giocarcela. Altrimenti il PSG ti devasta, dovremo fare bene come contro i reds".

Cosa vi sta dando Ancelotti? "Tanta serenità, tutti i calciatori vogliono giocare. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Che effetto fa incrociare Cavani? "Edi a Napoli ha subito dimostrato di valere un top club, è stato così. Ha fatto tre anni meravigliosi a Napoli, è un bomber nato. Sarà bello rivederlo, anche se da avversario".

A breve diventerai il calciatore con più presenze nel Napoli. "E' incredibile, è una grande gioia".

Contro il Liverpool è scattata la scintilla dell'autostima fermando una della squadre più forti in attacco. "Il mister ha fatto una grande strategia ed è andata bene, noi abbiamo trasmesso in campo ciò che ci ha detto, è stata una bella gara in entrambe le fasi. Dobbiamo ripeterci per fare punti qui".

Quanto è stato stimolante allontanarti dal gol ma essere più coinvolto nel gioco? "Io l'ho sempre detto che mi piace toccare palloni, per me va bene, mi trovo bene così, giocando per la squadra. Sto provando e mi sto abituando a giocare nel nuovo ruolo, devo migliorare ancora in fase difensiva".

Marek, è il più esperto della squadra. Fabian che qualità ha dato al centrocampo rispetto agli altri? "Io mi trovo bene con tutti, il mister ha ampia scelta e li usa tutti. Tutti hanno dimostrato qualità e siamo tutti fondamentali e sono contento anche che Fabian abbia subito capito Napoli ed il calcio italiano".

