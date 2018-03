LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Merito nostro se dopo sette anni Serie A è aperta"

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

23.58 - Termina la conferenza stampa

Albiol 15esimo marcatore diverso, cosa le dice questo dato. "Dà soddisfazione, ma mi darebbe più soddisfazione far gol io (ride, ndr). E' un dato ampio, significa che è una squadra. Sono contento per Albiol, è sottovalutato, sta facendo un campionato straordinario".

Le tue emozioni per gli striscioni dei tifosi. "Entrare è sempre emozionante al San Paolo, un tributo del genere poi è un'emozione forte, li ringrazierò sempre".

Sulle condizioni di Hamsik. "Neanche il medico sa l'entità, penso domani si presenterà in nazionale e poi rientrerà dopo la visita. Non credo possa giocare tra qualche giorno"

Vincevate giocando benissimo, oggi con una gara sporca. Potete farne 8 gare sporche ed uno scontro diretto faccia a faccia? "Contro una squadra che subisce poco fare due pali, tanti tiri ed un salvataggio sulla linea non è poco. Poi la gara si sporca perché non ci sono spazi".

Sentite la pressione? "E' da un pezzo che non me la misuro (ride, ndr), credo di averla normale. Dagli allenamenti non sembra, forse all'inizio eravamo meno fluidi, ma non so se per la nostra testa o per il Genoa. Il Genoa è difficile quando prende questo atteggiamento, è tra le più solide in Europa, non solo in Italia".

Sulla pressione per la Juventus: "Non lo so, sono così abituati a vincere che non lo so..."

Sul paragone con Nibali e lo scontro diretto: "Nibali ieri ha fatto una cosa fenomenale, vincere una corsa non nelle sue caratteristiche, come Koulibaly o Albiol che mettono una punizione all'incrocio. Noi siamo contenti, abbiamo una media punti impressionanti, è record nella storia del club. Dopo 7 anni siamo contenti che il campionato a fine marzo sia ancora vivo, negli altri anni non era così. Ci proviamo fino alla fine, non sappiamo cosa possiamo fare. Le gare diventano meno agevoli, si fa sul tatticismo esagerato ed una difesa al limite".

23.50 - Inizia la conferenza stampa

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli che a breve commenterà la prestazione della sua squadra contro il Genoa dalla sala stampa dello stadio San Paolo.